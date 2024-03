¿Podrías quedarte pegado? La INSÓLITA razón por la que no se debe tener intimidad durante Semana Santa

Los días de Semana Santa son para muchos cristianos un periodo de reflexión y oración. En este marco, hay costumbres que se han respetado durante años, como el no tener intimidad. Incluso, se menciona que de hacerlo, podrías 'quedar pegado'. ¿Qué tan cierto es esto?

Vale mencionar que para muchos católicos este tiempo es de mera reflexión y preparación para la Pascua, en una alegoría a lo que hizo Jesús en el desierto antes de ser crucificado.

Existen varios mitos y creencias alrededor de la intimidad en este periodo, muy relacionadas también al no uso de color rojo, la prohibición del consumo de carnes y hasta el control de las duchas.

Uno de los mitos más comunes es que tener sexo durante la Semana Santa es sinónimo de graves consecuencias y hasta de un fuerte castigo por parte de Dios. Una de los efectos de esta práctica sería quedarse pegados en medio del acto, especialmente si se hace el Viernes Santo.

Si bien es una creencia extremadamente común, vale mencionar que la Iglesia no tiene escrito, ni en la Biblia, conceptos del Vaticano u otros documentos que prohíba tener relaciones sexuales durante Semana Santa.

Se podría decir que la 'abstinencia sexual' está ligada estrictamente a un aspecto cultural, pues quienes celebran la también denominada 'Semana Mayor' guardan una especie de luto por la pasión y sufrimiento de Jesús en sus últimos días sobre la Tierra.

Un caso similar ocurre con el consumo de carne roja, el cual estaría prohibido. Esta costumbre viene por una recomendación de la iglesia católica, por motivos similares a los de la abstinencia sexual.

Por ello, se instauró una tradición que simula la honra a la penitencia del hijo de Dios, que pasó 40 días en el desierto en ayuno. Se le interpreta como una jornada de penitencia, una vía para unificar un ritual. Comer o no comer carne es una decisión individual, que no representa en sí un pecado.

"La primera parte del Evangelio según San Mateo relata como Cristo pasó cuarenta días en el desierto y durante ese tiempo no pasó por sus labios ni bebida ni alimento. No cabe duda de que esta penitencia del Dios-hombre no solo era expiatoria, sino también ejemplar", puede leerse en la seminal Enciclopedia Católica.