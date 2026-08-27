Gobierno declara en emergencia colegios públicos de todo el Perú para mejorar su infraestructura

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Ejecutivo declaró en situación de emergencia la infraestructura educativa pública de todo el país. mediante el Decreto Supremo N° 013-2026-MINEDU, publicado este jueves 27 de agosto en el diario oficial El Peruano.

La medida busca reducir de manera acelerada las brechas existentes y mejorar las condiciones de los locales escolares. Además, la decisión responde a la significativa brecha de infraestructura educativa identificada a nivel nacional.

Decreto Supremo N° 013-2026-MINEDU

Nuevas obras y mantenimiento escolar

Entre los principales objetivos figura ampliar y construir nuevos espacios educativos, de acuerdo con las necesidades identificadas en distintas zonas del país. Con ello, el Gobierno pretender avanzar en la reducción del déficit de infraestructura que afecta a los colegios públicos.

La medida también contempla fortalecer el matenimiento de los locales educativos y garantizar la sostenibilidad de las inversiones realizadas. Asimismo, se busca optimizar la información disponible sobre el estado de la infraestructura educativa pública.

Más de 26 mil colegios públicos en el Perú presentan daños estructurales

El Ejecutivo plantea además mejorar la planificación y gestión de los proyectos, con la finalidad de elevar la eficiencia y eficacia de las intervenciones. La reforma apunta a que las inversiones respondan de manera más adecuada a las necesidades del sistema educativo.

Minedu prepara reforma estructural nacional

El Ministerio de Educación deberá elaborar las normas necesarias para iniciar una reforma de la gestión de la infraestructura educativa. El objetivo es establecer mecanismos que permitan ordenar las funciones vinculadas con estos proyectos.

MINEDU administra más de 55 mil locales escolares públicos en el país

Para cumplir con estas tareas, el sector tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles desde la publicación del decreto supremo. La implementación de la declaratoria será financiada con el presupuesto institucional del Minedu, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.

Con esta declaratoria de emergencia, el Ejecutivo busca acelerar la atención de las brechas que afectan a los colegios públicos y garantizar mejores condiciones para las comunidades educativas. La medida abre así un proceso de reforma que tendrá como ejes la construcción, mantenimiento, planificación y sostenibilidad de la infraestructura escolar en todo el país.