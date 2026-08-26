Interpol captura en Villa El Salvador a venezolano buscado en Chile por presunto feminicidio frustrado

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional, a través de Interpol Lima, capturó en Villa El Salvador a un ciudadano venezolano que era buscado por la justicia chilena por su presunta participación en un caso de feminicidio íntimo frustrado e incendio en lugar habitado. El sujeto fue ubicado tras un trabajo de coordinación entre las autoridades de Perú y Chile.

Se trata de Ansoni Josué Rondon Chacín, quien se encontraba prófugo de la justicia chilena. Según las investigaciones, el pasado 4 de agosto habría acudido hasta la vivienda de su expareja, ubicada en la ciudad de Santiago de Chile, llevando consigo un líquido inflamable.

Detalles de la captura

De acuerdo con la información proporcionada por el coronel Víctor Hugo Ruiz, el sujeto habría atacado a la mujer cuando esta abrió la puerta de su departamento. El funcionario explicó que la víctima logró escapar junto con su hija, evitando que el hecho tuviera consecuencias fatales.

"El investigado habría acudido al domicilio de su expareja, esta señora, al abrir la puerta del departamento fue víctima de un rocío de un combustible y, de inmediato, el criminal le encendió fuego, logrando la persona de la hija de esta señora escapar", señaló.

Rondon Chacín fue intervenido durante la mañana en el distrito de Villa El Salvador. Las autoridades indicaron que el ciudadano venezolano habría ingresado al Perú por vía terrestre y que llevaba pocos días en el país cuando fue ubicado por los agentes policiales.

"Sabemos que ha ingresado por vía terrestre y se lo ha encontrado completamente solo, recién tiene pocos días acá y lo hemos encontrado mediante la información que hemos venido coordinando con Interpol Santiago", agregó el coronel.

Finalmente, la Policía informó que el detenido permanecerá sujeto a los procedimientos correspondientes. Una vez que las autoridades chilenas soliciten formalmente su extradición, se realizarán los trámites y la documentación necesaria para ponerlo a disposición de la justicia de Chile.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | La Policía Nacional a través de la Interpol Lima logró capturar en Villa el Salvador a un ciudadano venezolano identificado como Anthony Josué Rondón Chasí que era requerido por la justicia de Chile por los delitos de feminicidio íntimo frustrado e... pic.twitter.com/r8d0nTYBzb — Exitosa Noticias (@exitosape) August 27, 2026

De esta manera, la captura de Ansoni Josué Rondon Chacín pone nuevamente en evidencia la importancia de la coordinación internacional para ubicar a personas buscadas por la justicia. El detenido habría ingresado recientemente al Perú por vía terrestre y fue localizado en Villa El Salvador gracias al intercambio de información entre Interpol Lima e Interpol Santiago. Ahora, su situación dependerá del pedido de extradición que formule Chile y de los procedimientos legales correspondientes.