Carlos Espá se reunió con embajador de Rusia por peruanos afectados en la guerra contra Ucrania

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Cancillería del Perú, liderada por Carlos Espá, convocó al embajador de Rusia en Lima, Alekséi Ushakov, para expresar la preocupación del Gobierno por la situación de los ciudadanos peruanos fallecidos, desaparecidos o retenidos en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Desarrollo de la sesión entre Espá y Ushakov

Durante la reunión, Espá transmitió el pedido de la presidente Keiko Fujimori para que las autoridades rusas entreguen información completa y actualizada sobre la ubicación y el estado de los compatriotas que permanecen en territorio ruso.

El Gobierno sostuvo que conocer esta información constituye un asunto de justicia y un derecho humano reconocido internacionalmente.

En el encuentro también participaron integrantes de las familias de los peruanos afectados, quienes expresaron su preocupación ante la falta de información entregada por las autoridades rusas.

#NoticiasTorreTagle |La Cancillería convocó al embajador de la Federación de Rusia en el Perú, Alekséi Ushakov, para expresar la postura del Gobierno del Perú, por la situación de los peruanos fallecidos o desaparecidos en la guerra entre Rusia y Ucrania.... pic.twitter.com/cMZrljtHCD — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 11, 2026

Cancillería intensifica gestiones

El viceministro de Relaciones Exteriores, Eric Anderson, aseguró que el Estado peruano continuará realizando seguimiento a los casos y solicitó nuevamente datos precisos sobre el paradero y las condiciones en las que se encuentran los compatriotas.

Como parte de las acciones empredidas, la Cancillería señaló que se ha realizado más de 25 reuniones con familiares, envió a un delegado especial a Moscú para investigar directamente la situación de los peruanos y participó en procesos de repatriación.

Canciller Carlos Espá se reúne con familiares de peruanos recluidos en Rusia

Peruanos afectados por conflicto

Asimismo, la sección consular de la Embajada del Perú en Rusia gestionó la salida de cuatro jóvenes que habían sido trasladados mediante engaños y terminaron involucrados en el reclutamiento militar ruso. Dos de ellos se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad después de abandonar las filas militares.

De acuerdo con las cifras oficiales, 459 peruanos se han enlistado en el conflicto. De ellos, 11 han fallecido, 114 permanecen desaparecidos y tres fueron capturados por las fuerzas ucranianas.

Además, 31 ciudadanos fueron evacuados de Rusia, mientras que 28 lograron retornar al Perú con apoyo de las autoridades nacionales. Las familias también han denunciado presuntos malos tratos contra algunos compatriotas heridos y cuestionado la falta de información sobre sus seres queridos.