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Premio renovado

Ibai Llanos hace mea culpa tras regalar sartén a peruanos y promete mejorar premio en Mundial de Comidas

Ibai Llanos reconoció las críticas por la sartén dorada que recibieron los peruanos y prometió un premio mucho mejor para el Mundial de Comidas, donde el ceviche peruano sigue en competencia.

Ibai Llanos mejorará premio del Mundial de Comidas
Ibai Llanos mejorará premio del Mundial de Comidas (Composición Exitosa)

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 27/08/2026

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La historia de la famosa sartén dorada todavía daba vueltas entre los peruanos y, al parecer, Ibai Llanos tomó nota. Mientras el ceviche peruano avanza en el Mundial de Comidas 2026, el creador de contenido decidió hacer mea culpa por el premio del año pasado y aseguró que esta vez habrá una recompensa a la altura de la competencia.

Ibai Llanos reconoce críticas por sartén dorada

El miércoles 26 de agosto, Ibai Llanos reapareció en su cuenta de Instagram y decidió poner sobre la mesa un tema que muchos peruanos no habían olvidado: la sartén dorada que recibió Perú luego de ganar el Mundial de Desayunos 2025.

Sin darle muchas vueltas al asunto, el streamer español reconoció que el premio había generado bastante fastidio entre los seguidores peruanos.

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"Como muchos sabéis, el año pasado ganó Perú y ganó la sartén de oro, la sartén dorada. Una sartén que ha sido muy criticada, pero muy criticada. He recibido comentarios, pero diciéndome barbaridades por la sartén de oro y muchos peruanos muy enfadados", afirmó.

Ibai explicó que, cuando organizó aquella competencia, jamás imaginó que terminaría teniendo semejante alcance. "Es verdad que el año pasado no le di muchas vueltas al premio porque no sabía que el Mundial de Desayunos iba a ser tan viral y que se me iba a ir tanto de las manos", sostuvo.

El creador de contenido recordó además que el torneo terminó siendo el proyecto con mayor éxito de su carrera en cuanto a visitas. Tras el triunfo peruano, incluso viajó a Lima para probar el pan con chicharrón en el establecimiento ganador.

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Promete mejorar premio del Mundial de Comidas

Con el Mundial de Comidas 2026 ya avanzando hacia los octavos de final y el ceviche peruano todavía en competencia, Ibai decidió no repetir la historia. El español asumió el compromiso de mejorar considerablemente el galardón.

"Este año yo me comprometo a que el premio sea muchísimo mejor que el año pasado", aseguró el creador de contenido.

Pero no se quedó solamente en la promesa. Ibai también pidió ayuda a sus seguidores para encontrar una recompensa que sea llamativa, pero posible de realizar.

"¿Cuál debería ser el premio para el país ganador del Mundial de Comidas? Pero un premio realista, que tenga sentido, que sea bonito, un detalle que sea espectacular. Por favor, no me digáis cosas que sean absolutamente imposibles, lo pido de corazón", solicitó.

Las propuestas de los usuarios llegaron rápidamente. Algunos sugirieron organizar eventos, promocionar la gastronomía y cultura del país ganador, impulsar pequeños negocios o realizar acciones vinculadas al turismo.

Así, Ibai Llanos hizo mea culpa por la sartén dorada entregada a los peruanos tras el Mundial de Desayunos y reconoció el malestar que provocó aquel premio. Ahora, con el ceviche peruano en competencia en el Mundial de Comidas, el streamer promete mejorar el galardón.

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