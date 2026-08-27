Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza la moneda y cuál es el tipo de cambio el 27 de agosto?

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Bajó el precio del dólar? Verifica cuál es el valor actual de la moneda estadounidense hoy en Perú y a cuánto cotiza el tipo de cambio en la apertura de la jornada de este jueves 27 de agosto para tomar deciciones más acertadas antes de realizar alguna operación financiera.

¿Cuánto está el dólar hoy? Así cotiza en Perú

El precio del dólar hoy en Perú es uno de los indicadores económicos más consultados por ciudadanos, empresas e inversionistas, debido a que sus variaciones pueden influir en diferentes actividades financieras. Por ello, conocer el tipo de cambio oficial y el dólar paralelo permite tener una referencia más completa antes de realizar operaciones de compra o venta de la moneda estadounidense.

De acuerdo con la información disponible de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el tipo de cambio promedio ponderado correspondiente al día de ayer, 26 de agosto, se ubicó en S/3,339 para la compra y S/3,350 para la venta. En ese sentido, la ciudadanía se mantiene a la expectativa por saber si el precio del dólar se mantiene con tendencia a la baja o presenta variaciones para este jueves 27 de agosto debido al comportamiento de la oferta y demanda.

Por ello, te revelamos cuál es la cotización del tipo de cambio en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en el país.

JUEVES 27 DE AGOSTO Precio del dólar HOY en Perú: revisa a cuánto cotiza el tipo de cambio este miércoles 26 de agosto Lee también COMPRA VENTA S/3,339 S/3,350

Los valores reflejados en el mercado oficial hoy en Perú confirman que el tipo de cambio no varió, en comparación al miércoles 26 de agosto. Sin embargo, recuerda que es importante recordar que el precio puede cambiar durante el día.

Tipo de cambio del dólar paralelo el 27 de agosto

No solo se recomienda revisar el mercado oficial antes de realizar alguna operación con la divisa estadounidense en Perú, sino también cuál es su comportamiento en el mercado paralelo o casas de cambio.

De acuerdo a la información reflejada en el portal de cuántoestáeldólar.pe, el precio y el tipo de cambio del dólar paralelo u 'Ocoña' cotiza de la siguiente manera en la mañana de este jueves 27 de agosto:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/3,335 | Venta S/3,360. Estos valores varían en comparación de ayer donde la compra se ubicó en S/3,330 mientras que la venta estaba a S/3,355.

Así cotiza el dólar paralelo hoy en Perú

¿En cuánto cerró el dólar ayer 26 de agosto?

Según la información publicada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el precio del dólar cerró ayer, miiércoles 26 de agosto en 3,3440 (con apertura de 3,3480), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3439, con un máximo de 3,3460 y un mínimo de 3,3420.

Si estás pensando en hacer alguna compra o venta de dólares este jueves 27 de agosto en Perú, sería ideal que identifiques primero cuál es el precio y la cotización del tipo de cambio en el mercado oficial y paralelo para evitar sorpresas.