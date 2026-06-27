Terremoto en Venezuela: Instalan centro de acopio de ayuda humanitaria en el Parque de la Amistad en Surco

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El doble terremoto ocurrido el pasado miércoles 24 de junio en Venezuela ha dejado una cuantiosa cifra de muertos y otros miles damnificados por el azote de la naturaleza. Por ello, cientos de rescatistas de ese país y de otras naciones como el Perú, se encuentran trabajando y tratando de buscar sobrevivientes entre los escombros o restos de los que perdieron la vida para darles cristiana sepultura.

Instalan centro de acopio para ayuda humanitaria en Surco

Como es de conocimiento público, en nuestro país existe una comunidad venezolana que cuenta con miles de integrantes y que ya ha iniciado una serie de acciones para apoyar a su nación en medio de esta desgracia. Por ejemplo, en Surco, se ha instalado un centro de acopio para recepcionar ayuda humanitaria que luego será llevada hacia territorio llanero.

Este punto se encuentra al interior del conocido Parque de la Amistad el cual está ubicado en la cuadra 21 de la avenida Caminos del Inca. El propio alcalde del distrito, Carlos Bruce, anunció que por estos días se atenderá desde las 8 de la mañana a 8 de la noche con la finalidad de recibir alimentos no perecibles, agua, medicamento y otros elementos que puedan ayudar.

A su vez, en el mismo Surco habrá otro centro de recepción el cual fue establecido en el Parque de Atracciones Voces, que se encuentra en la intersección de la avenida Los Castillos y el jirón Belisario Suárez.

La idea es recolectar una importante cantidad de ayuda humanitaria y luego esta pueda ser llevada a Venezuela y pueda ser repartida entre los afectados por los terremotos. Como se sabe, al cierre de esta nota la cantidad de fallecidos bordea los 1500, mientras que los heridos serían casi 3500.

Perú envió rescatistas y ayuda humanitaria

Frente a los sucedido en Venezuela, el presidente del Perú, José Balcázar, anunció que su gobierno enviará un equipo de rescatistas para ayudar en las labores de búsqueda y toneladas de ayuda humanitaria para poder ser repartida entre los afectados.

Además, pidió a los demás gobierno de la región a unirse y conformar un equipo de trabajo para atender las necesidades que puedan llegar desde el país llanero.

"He dispuesto el envío de un equipo de rescatistas peruanos, con apoyo canino especializado en búsqueda y rescate, así como ayuda humanitaria mediante un avión de la Fuerza Aérea del Perú, que trasladará carpas, víveres, agua, enseres y otros bienes esenciales para atender a las familias damnificadas", indicó.

De esta manera, la Municipalidad de Surco y la Comunidad Venezolana en el Perú instaló un centro de acopio de ayuda humanitaria en el Parque de la Amistad para luego enviarla a Venezuela a raíz de los terremotos del pasado 24 de junio.