Santa Anita: motociclista muere tras chocar contra camión en la Vía Evitamiento y deja un herido

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un motociclista falleció la noche de este miércoles tras protagonizar un violento accidente de tránsito en la Vía Evitamiento, a la altura del puente Perales, en el distrito de Santa Anita. La víctima viajaba junto a otra persona cuando la motocicleta impactó contra la parte posterior de un camión de carga pesada, terminando en una tragedia que volvió a teñir de sangre esta transitada vía rápida.

Motociclista ya tenía accidentes previos

El hecho ocurrió en el sentido de norte a sur, cuando la moto lineal en la que se desplazaban dos personas chocó fuertemente contra la carrocería posterior de un camión que transportaba productos perecibles. Debido a la violencia del impacto, la parte delantera del vehículo menor quedó completamente destrozada.

El conductor fue identificado como Emilio Sebastián Rodríguez Balbín, quien perdió la vida de manera instantánea tras quedar tendido sobre el pavimento. Mientras tanto, su acompañante resultó gravemente herida y fue trasladada de emergencia a la clínica Montefiori, donde permanece bajo pronóstico reservado.

En los alrededores del lugar del accidente también se registró la presencia de un grupo de 'bikers'. Algunos de ellos señalaron ser compañeros de Sebastián y aseguraron que el joven pertenecía a varios grupos de motociclistas. Además, mencionaron que anteriormente ya había sufrido otro accidente mientras conducía.

"Él ya ha tenido anteriormente un choque igual, se golpeó contra la esquina. La chica no sabemos quién es, pero dicen que eran varias motos que han estado junto a él, pero como son motos de alta velocidad, probablemente ellos se hayan ido corriendo (...) basta un par de segundos y ellos se pierde. Él pertenecía a varios grupos de motos y estábamos buscando a alguien que pueda correr a la velocidad que maneja él...", explicó uno de sus compañeros de rutas.

🔴🔵 Santa Anita: un muerto y un herido deja choque de moto contra camión en la Vía Evitamiento.



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Las investigaciones quedaron a cargo de la comisaría de Villahermosa, donde también permanece el conductor del camión para las diligencias correspondientes. En tanto, ambos vehículos siniestrados continúan en la zona del accidente mientras se espera su traslado a la dependencia policial. Las autoridades deberán determinar las causas exactas de la colisión.

Es así que, el accidente en la Vía Evitamiento deja nuevamente en evidencia los riesgos a los que están expuestos los motociclistas en vías de alta circulación. La muerte de Emilio Sebastián Rodríguez Balbín y las graves lesiones de su acompañante serán materia de investigación. Las autoridades deberán esclarecer cómo ocurrió la colisión y determinar responsabilidades, mientras familiares y amigos afrontan las consecuencias de esta tragedia ocurrida en Santa Anita.