Candidato Juan Carlos Alvarado propone paraderos inteligentes y mejor iluminación en 300 puntos críticos de Lima

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el candidato a la alcaldía de Lima por el movimiento Venceremos, Juan Carlos Alvarado, presentó una propuesta centrada en la seguridad urbana: la creación de paraderos inteligentes que integren internet, wifi y cámaras de vigilancia.

Según explicó, su equipo ha identificado 300 puntos críticos de oscuridad en la capital, principalmente en paraderos de rutas troncales, donde la falta de iluminación expone a miles de ciudadanos a situaciones de riesgo.

La propuesta

Alvarado sostuvo que la instalación de estos paraderos no dependería de terceros y que podrían implementarse de manera articulada entre distritos. El candidato subrayó que la iluminación es un factor esencial para la seguridad.

"Hemos identificado 300 puntos claves que son pura oscuridad, en paraderos de las rutas troncales. Lo que se tiene que hacer son paraderos inteligentes, con internet, wi-fi y cámaras de vigilancia. Los que venimos de conos salimos a oscuras a trabajar y regresamos también a oscuras. Para nosotros, los de barrio, la luz es sinónimo de seguridad".

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | En entrevista para Exitosa, el candidato a la alcaldía de Lima de Venceremos, Juan Carlos Alvarado, sostuvo que ha identificado 300 puntos claves oscuros en la capital, como paraderos. Precisó que se requiere de paraderos inteligentes que cuenten con... pic.twitter.com/dOGc7jGMtL — Exitosa Noticias (@exitosape) August 27, 2026

Iluminación: sinónimos de seguridad

La propuesta encuentra respaldo en estudios recientes sobre alumbrado público en Perú. Investigaciones de CCIMA Señalizaciones (2024-2026) concluyen que distritos con alumbrado inferior a 10 lux registran 2,3 veces más delitos que aquellos con más de 20 lux en vías peatonales. Además, la renovación con LED blanco/neutro incrementó la actividad comercial nocturna en 14 % y redujo el vandalismo.

Por su parte, diversas investigaciones sobre sistemas de telegestión con luminarias LED en Lima concluyó que la luz blanca/neutra mejora la visibilidad y la percepción de seguridad frente a la cálida, además de optimizar el consumo energético.

Estos hallazgos refuerzan la idea de que la iluminación no solo es un recurso técnico, sino también un elemento de confianza ciudadana. Calles y paraderos correctamente iluminados generan la percepción de vigilancia y reducen la probabilidad de delitos, mientras que la oscuridad se convierte en un factor de vulnerabilidad.

La propuesta de Alvarado combina infraestructura tecnológica con iluminación eficiente, en línea con la evidencia que demuestra que zonas correctamente iluminadas generan mayor sensación de seguridad y dinamizan la vida nocturna urbana.

La idea de paraderos inteligentes con cámaras y wifi busca no solo reducir la delincuencia, sino también ofrecer espacios más seguros y modernos para los limeños que diariamente transitan en condiciones de oscuridad.