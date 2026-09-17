Senamhi alerta por INTENSA sensación térmica para el verano 2027, ¿cuáles serán las zonas más afectadas?

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a los cambios climatológicos reportados en el país a lo largo de este año, el Senamhi ha alertado el incremento de una intensa sensación térmica para el verano del 2027 y señala cuáles serán los sectores que tendrán mayor impacto.

Senamhi reporta incremento en la sensación térmica para verano del 2027

De acuerdo lo reportado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Lima Metropolitana podría enfrentar en febrero de 2027 temperaturas de hasta 36 °C, con una sensación térmica que llegaría a 38 °C.

Por medio de una declaración para la Agencia Andina, el especialista del Senamhi, Nelson Quispe señalo que, hay gran probabilidad que se superen temperaturas históricas.

"Según nuestras proyecciones, es muy probable que en el año 2027 superemos el récord histórico de temperatura de 1998, que fue de 35.2 °C, y llegaremos hasta los 36 °C. Se están dando las condiciones para que esto suceda", detalló el representante del Senamhi.

¿Cuáles serán los distritos más afectados con este incremento en la sensación térmica?

Esta situación de alerta está asociado al fenómeno El Niño y tendría mayor impacto en los distritos alejados del mar peruano, donde la influencia del litoral disminuye y el calor suele concentrarse durante el verano.

Algunos de los distritos que podrían experimentar las temperaturas más intensas se encuentran: La Molina, San Juan de Lurigancho, Ate, Chosica, Chaclacayo, Carabayllo, Comas y Puente Piedra.

Teniendo en cuenta ello, lo que ocurrirá en la costa norte se espera que sea más intenso ya que estará acompañado por lluvias, este fenómeno estará diferenciado por el clima seco con mayor presencia de brillo solar.

"Los efectos, por ahora, son térmicos, pero más adelante, a partir de noviembre, la probabilidad de ocurrencia de lluvias irá aumentando, y hacia finales de año serán más intensas", pronosticó el especialista.

Nelson Quispe explicó que el cambio climático sería uno de los principales factores detrás de las características extraordinarias de El Niño, debido a la alteración de las temperaturas y de los patrones del clima a nivel global, fenómeno asociado principalmente a las actividades humanas.

"Es por eso que se nota un cambio bastante abrupto en estos últimos 30 años", señaló.

Finalmente, el anuncio del Senamhi y su alerta por el inicio de una intensa sensación térmica para el verano 2027, hace que los ciudadanos puedan tomar sus precauciones ante las temperaturas que pueden tener gran impacto por la radiación en la piel de la población.