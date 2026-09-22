Ventanilla: automóvil choca contra base de puente y termina volcado en la avenida Néstor Gambetta

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un automóvil terminó volcado tras chocar contra la estructura lateral de un puente durante la madrugada de este martes en la avenida Néstor Gambetta, a la altura del paradero 15 de Márquez, en Ventanilla. El conductor habría perdido el control de la unidad antes de impactar contra una estructura de concreto ubicada al costado de la vía.

Accidente automovilístico en Ventanilla

El accidente ocurrió aproximadamente a las 12:30 de la madrugada, cuando la camioneta de color blanco se desplazaba desde Ventanilla con dirección hacia el sur. Por causas que todavía son materia de investigación, el conductor habría perdido el control del vehículo, provocando que primero impactara contra la base del puente y posteriormente terminara volcado de costado.

El fuerte impacto generó alarma entre los vecinos de la zona, quienes salieron de sus viviendas al escuchar el estruendo. Algunos de ellos lograron registrar con sus celulares el estado en que quedó la camioneta después del accidente. Al momento en que los residentes se acercaron al lugar, el conductor todavía permanecía dentro de la unidad.

Minutos después, hasta la zona llegaron integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, quienes realizaron las labores necesarias para rescatar al conductor que había quedado atrapado dentro del vehículo. Tras ser auxiliado, se informó que el chofer habría resultado prácticamente ileso, pese a la fuerza del impacto registrado durante el accidente.

🔴🔵 Ventanilla: auto termina volcado tras impactar contra estructura de un puente



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Una de las razones que habría evitado que el conductor sufriera lesiones de mayor consideración fue la activación de las bolsas de aire de la camioneta, las cuales amortiguaron parte del impacto. Personal de la Policía Nacional también llegó hasta el lugar para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes.

La camioneta permanecía en la zona mientras se esperaba la llegada de una grúa para retirarla de la vía. Hasta el momento, no se ha determinado qué provocó exactamente el accidente. Entre las hipótesis preliminares se contempla una posible falla mecánica, aunque las autoridades no descartan otras circunstancias que pudieron ocasionar que el conductor perdiera el control.

Es así que, el accidente registrado en Ventanilla vuelve a poner en evidencia los riesgos presentes en las principales vías durante la madrugada, cuando cualquier pérdida de control puede terminar en un impacto de consideración. Aunque el conductor resultó prácticamente ileso, el hecho demuestra la importancia de mantener los vehículos en buenas condiciones, respetar los límites de velocidad y conducir con precaución para reducir la posibilidad de nuevos accidentes.