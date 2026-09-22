Flor de María Hurtado sobre políticas de género: "Creo en la familia, pero no en la discriminación"

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante el Debate Municipal 2026, la candidata del Partido Demócrata Verde, Flor de María Hurtado, aseguró que, de llegar a la Municipalidad de Lima, buscará gobernar para todos los ciudadanos sin distinción de clase, raza u orientación sexual. Su respuesta se produjo luego de una pregunta formulada por Samir Quispe, candidato de Batalla Perú, sobre las políticas de género y la familia.

Debate entre Samir Quispe y Flor de María Hurtado

Quispe cuestionó durante el debate lo que calificó como un intento de algunos candidatos de imponer la denominada "ideología de género woke" en Lima. En ese contexto, sostuvo que su agrupación no estaría de acuerdo con esa postura y anunció que, durante la última semana de junio, celebraría el Día de la Familia, resaltando la figura del padre, la madre y el hijo como elementos fundamentales de la sociedad.

"Hay ciertos candidatos que quieren imponer la ideología de género woke en Lima, nosotros no estamos de acuerdo, por ello en la última semana de junio celebraremos el Día de la Familia, padre, madre e hijo, como es fundamental en la sociedad para así establecer el ordenamiento de nuestra sociedad, ¿usted qué piensa sobre ello?", preguntó Quispe.

Ante esta interrogante, Hurtado sostuvo que su eventual gestión buscaría garantizar el cumplimiento de las normas, pero también planteó una administración municipal que, según afirmó, incluya a todos los ciudadanos y rechace cualquier forma de discriminación.

"Voy a hacer cumplir la ley, pero también quiero una Lima que sea para todos, sin racismo, sincretismo y sin diferencias de opciones, porque detrás de alguien que usted está mirando mal, hay un ser humano, hay un hijo de familia", respondió la candidata del Partido Demócrata Verde.

En otro momento de su respuesta, Hurtado cuestionó la gestión del actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, al considerar que se trataría de una administración "clasista" y "racista". Como ejemplo, afirmó que no se habría permitido a ciudadanos provenientes de provincias caminar por la Plaza de Armas.

Finalmente, Hurtado remarcó que respaldaría a las familias, aunque estableció como condición que ello no implique discriminación hacia otros grupos. "Por eso, mi respuesta es, voy a hacer cumplir la ley, pero no vale ni racismo, ni clasismo ni ninguna discriminación. Sí apoyaré a las familias, sí, creo en las familias, pero no creo en discriminación", concluyó.

Es así que, el intercambio entre Samir Quispe y Flor de María Hurtado expuso dos posturas distintas sobre las políticas de género y el concepto de familia. Mientras Quispe planteó priorizar una visión tradicional, Hurtado enfatizó que una eventual gestión municipal debe garantizar el cumplimiento de la ley y evitar cualquier forma de discriminación entre los ciudadanos de Lima.