Reniec: Conoce cómo realizar la rectificación de datos de personas que heredan

30/05/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Ley 31721 aprobada por el Congreso de la República permite la rectificación de datos en las partidas de nacimiento con la finalidad de simplificar el acceso a las personas que heredan. En ese sentido, conoce cómo puedes hacer este procedimiento en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Finalidad

Esta norma aprobada en el Parlamento tiene como objetivo garantizar el derecho sucesorio a los ciudadanos y proteger el derecho a la identidad.

Cabe precisar que no habrá cambio de datos como nombre o apellidos, sexo y otro tipo de información si el error no es de evidencia y no se presenten los requisitos correspondientes para ejercer este trámite extraordinario.

¿Qué se puede solicitar?

Esta ley permite la rectificación de errores en su partida de nacimiento, ante un notario público (con fines sucesorios/herencia).

Esta rectificación abarca una "anotación marginal" en los textos que señalen el tipo de vínculo consanguíneo o de afinidad con la persona que dispondrá de su herencia.

Procedimiento

El solicitante debe realizar una petición escrita ante un notario público consignando sus datos personales: nombre, DNI, dirección, derecho que le asiste, fundamento legal y errores que pide rectificar. (Con fines de herencia)

El notario tendrá que publicar un extracto de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano u otro de amplia cobertura nacional.

en el Diario Oficial El Peruano u otro de amplia cobertura nacional. Después de 10 días útiles, el notario podrá solicitar la inscripción a Reniec de la anotación marginal que rectifica los errores materiales en la partida de nacimiento del que solicita dicho cambio.

de la anotación marginal que rectifica los errores materiales en la partida de nacimiento del que solicita dicho cambio. Reniec evaluará lo presentado y los fundamentos legales para realizar las correcciones necesarias. Es importante los documentos que acrediten consanguinidad o afinidad entre el solicitante y la persona que hereda.

Importante

Con fines de evitar casos de suplantación de identidad u otro tipo de acto ilícito, se dispone acudir al servicio de verificación de identidad de personas de la Reniec.

Reniec y donación de órganos

El pasado 23 de mayo la entidad dio a conocer que hasta esa fecha 3 569 735 millones de ciudadanos habían aceptado donar sus órganos y colocar sí en su respectivo DNI.

En ese sentido, Reniec pidió a la ciudadanía reflexionar sobre el particular y concientizarse sobre lo importante que es donar órganos a los que más lo necesitan.

En caso desees cambiar tu respuesta por un sí, la entidad emitirá una identificación nueva con los datos actualizados.

Reniec podrá hacer efectivo la rectificación de datos de personas que heredan gracias a la aprobación de la Ley 31721 desarrollada por el Congreso de la República. Asimismo, la entidad invita a la reflexión a los ciudadanos a donar sus órganos, ya que hay poca cantidad de personas que sí han mostrado su disposición en hacerlo.