Karol Paredes: La ciudadanía también es responsable de la crisis porque debe saber elegir a sus representantes

10/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, la congresista de la bancada de Acción Popular, Karol Paredes, afirmó este viernes que la crisis política y social que atraviesa el país no solo es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo y Legislativo, sino también de la ciudadanía.

Durante el diálogo con Pedro Paredes en Exitosa Perú, la legisladora acciopopulista refirió que la población "debe saber" elegir a sus representantes en el Gobierno y el Congreso de la República.

"[Si cada uno es responsable de su destino, ¿la gente que los eligió es responsable de lo que le está pasando por malas elecciones?] Por supuesto, la ciudadanía también es responsable porque debe saber elegir a sus representantes, como también los partidos políticos hacer un buen filtro para sus representantes", declaró en nuestro medio.

"Acá no solamente es decir que el Ejecutivo y Legislativo es responsable, es la ciudadanía también porque por ella estamos allí (en cargos de elección popular)", agregó.

Si bien reconoció que los partidos políticos deben mejorar sus filtros para seleccionar a sus candidatos, reiteró que los peruanos "tienen que investigar y saber a quiénes elige".

Por otro lado, Paredes dijo esperar que la candidata de Acción Popular a la segunda vicepresidencia del Congreso, Silvia Monteza, gane la elección a ese puesto a fin de que se consolide la Mesa Directiva del Parlamento y su agrupación parlamentaria pueda responder adecuadamente al país.

"Esperamos ganar estas elecciones con la congresista Silvia Monteza, que es correligionaria nuestra. Estamos trabajando para eso, para que ella pueda ser parte de esta Mesa Directiva y también de eso se consolide la Mesa y también nosotros como bancada podamos responder adecuadamente a la altura no solo a nivel del Congreso, sino a nivel de país", manifestó.

Asimismo, adelantó que no respaldará ninguna propuesta de adelanto de elecciones si esta no contempla reformas políticas. "No voy a ir a ningún adelanto de elecciones si no hay reforma pues vamos a seguir viviendo en el tema de improvisación, no estoy de acuerdo", precisó.

"Hay que hacerle entender a la población que se tienen que tener los tiempos y respetar los procesos administrativos, hay que cumplir con ciertas acciones, y además, las reformas se tienen que dar sí o sí porque si no vamos a seguir viviendo en más de lo mismo. Y al final, ¿quién sale perdiendo? No nosotros como congresistas, sino el país", puntualizó en Exitosa.

Mira la entrevista completa