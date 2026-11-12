Conferencia Episcopal al papa León XIV: "Santo Padre, encuentra un Perú golpeado"

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV sostuvo una reunión oficial con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, como parte de las actividades programadas para el segundo día de su viaje apostólico al país.

Papa León XIV mantiene reunión con los obispos

Durante el encuentro, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, le dedicó un mensaje de bienvenida en el que resaltó su cercanía con el pueblo peruano y recordó los desafíos que enfrenta la nación.

En su intervención, el representante de la Iglesia católica destacó que el sumo pontífice conoce de cerca la realidad del país, debido a los años que vivió y desarrolló su labor pastoral en territorio peruano antes de asumir el máximo cargo de la Iglesia.

"Le abrazamos como el pastor al hermano, al amigo que ha caminado en este pueblo, ha compartido su sufrimiento, sus esperanzas y ha descubierto en la fe de los más humildes la presencia viva de Jesucristo", expresó.

Asimismo, García Camader manifestó su gratitud por haber compartido con León XIV su experiencia durante el ministerio episcopal en el Perú, resaltando la importancia de su testimonio y cercanía con las comunidades más vulnerables.

Conferencia Episcopal describe la situación del Perú ante el papa León XIV

Durante su discurso, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana también aprovechó la ocasión para exponer el complejo panorama social que atraviesa el país. En ese sentido, mencionó problemáticas como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la inseguridad ciudadana y la corrupción.

"Es importante el testimonio, la cercanía y sobre todo el modelo de santidad. También, Santo Padre, encuentra un Perú golpeado. La miseria porque la pobreza es lo normal, la miseria nos golpea, la desigualdad es constante, amenazados por la violencia, la inseguridad, sofocados por la corrupción y la ilegalidad, herido por las divisiones que debilitan nuestra fraternidad", sostuvo.

Pese a este escenario, el representante de la Iglesia católica resaltó que la población peruana mantiene la esperanza frente a las dificultades. Además, aseguró que los obispos comparten ese compromiso de continuar trabajando por el bienestar de la ciudadanía.

Papa León XIV recuerda el legado de los santos peruanos

Por su parte, durante su intervención ante los obispos, el papa León XIV evocó el legado espiritual de Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y Santo Toribio de Mogrovejo, figuras representativas de la historia religiosa del país.

Finalmente, de esta manera, el encuentro permitió abordar tanto la trayectoria pastoral del papa León XIV en el Perú como los desafíos sociales que enfrenta la nación, en el marco de su visita apostólica.