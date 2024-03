Semana Santa: ¡Le dan su apoyo! MML autoriza a 'Cristo Cholo' subir al cerro San Cristóbal para su Vía Crucis

26/03/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) emitió un comunicado para pedir disculpas a Mario Valencia, el popular 'Cristo Cholo' por un "malentendido que hubo con una exfuncionaria edil" y reveló que sí podrá realizar su escenificación del tradicional Vía Crucis por Semana Santa en el cerro San Cristóbal.

Denuncia de 'Cristo Cholo'

Mario Valencia Rivadeneira sorprendió a todos al denunciar que el municipio de López Aliaga intentó cobrarle aproximadamente 81 soles por cuadra (entre Cercado de Lima y el Rímac) durante su recorrido con la puesta en escena donde carga una cruz sobre el hombro representando el momento de la crucifixión y muerte de Jesús.

"Es un impuesto (...) Entonces son como 20 kilómetros que tengo que recorrer, no me alcanza. Le quieren cobrar S/3.000 al Cristo Cholo, que está pobre y no tiene para ningún pan. Estoy como Tom Crousie en 'Misión imposible'", señaló al diario Ojo.

El 'Cholo Cristo' reveló que esta no sería la primera vez, ya que en año anteriores también había desembolsado un monto, pero era mucho más pequeño que el que le pedían ahora. Incluso indicó que el propio municipio capitalino se hacía cargo del pago y no le cobraba nada.

MML se disculpa

Tras una serie de cuestionamientos y críticas, la Municipalidad de Lima decidió lanzar un comunicado en sus redes sociales resaltando que darán todo su apoyo a Mario Valencia para que realice su Vía Crucis en el cerro San Cristóbal este viernes 29 de marzo.

El municipio pidió disculpas al 'Cristo Cholo' asegurando que todo se debió al "error de una exfuncionaria que impedía este tradicional recorrido" que reúne a miles de personas. Asimismo, indicó que mandarán agentes del Serenazgo Municipal para que la escenificación se pueda realizar con orden y seguridad y así evitar algún accidente o tragedia que lamentar en estas fechas.

Por último, invitó a la ciudadanía a participar en esta actividad, "que contribuye a la devoción a la pasión de Cristo" y permite fortalecer su fe y devoción.

"Lamentamos mucho el incidente y nos disculpamos por cualquier inconveniente causado. Nuestro compromiso es garantizar el respeto y la protección de las tradiciones religiosas", respondió la MML en su cuenta de X (antes Twitter).

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/j25mGh7udK — Municipalidad de Lima (@MuniLima) March 25, 2024

Mario Valencia se pronuncia

Al recibir la noticia de que sí podrá realizar su Vía Crucis, Mario Valencia 'Cristo Cholo' decidió agradecer por la confianza que el municipio capitalino le brinda y manifestó que "no tiene nada que perdonar a nadie porque ha sido un exabrupto".

"El señor López Aliaga me ha dicho 'disculpe, perdón', pero yo no tengo nada que perdonar a nadie, sino que ha sido un exabrupto. El señor alcalde (Rafael López Aliaga) me ha brindado todo el apoyo y confianza para sembrar la semilla de la paz, el amor, como lo venimos haciendo hace más de 46 años y esperemos que esto continúe", se escucha decir a Valencia en un video de la MML.

De esta manera, la Municipalidad Metropolitana de Lima informó que Mario Valencia Rivadeneira, el 'Cristo Cholo', sí podrá realizar su escenificación del Vía Crucis en el cerro San Cristóbal por Semana Santa y le pidió disculpas por los inconvenientes generados por "un error de una exfuncionaria edil".