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'Jhonsson Pulpo' será trasladado a Trujillo en las próximas horas para cumplir condena

El cabecilla de 'Los Pulpos' permanece bajo custodia policial en Lima y será trasladado a Trujillo, donde afrontará una condena de cadena perpetua por una serie de delitos.

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/09/2026

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Jhonsson Smit Cruz Torres, alias "Jhonsson Pulpo", presunto cabecilla de la organización criminal "Los Pulpos", será trasladado a la ciudad de Trujillo en las próximas horas, luego de permanecer bajo estricta custodia policial en Lima. 

El detenido se encuentra actualmente en un calabozo de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), en el Cercado de Lima, donde continúa con los procedimientos correspondientes antes de ser puesto a disposición de las autoridades judiciales.

En desarrollo...

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