Chabuca Granda: a 106 años de su nacimiento, ¿por qué es un ícono de la música peruana?

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hoy jueves 3 de setiembre celebramos los 106 años de Chabuca Granda, tremendo ícono de la música peruana. La cantautora la rompió con sus valses criollos y ritmos afroperuanos, haciendo que temazos como 'La flor de la canela' crucen fronteras y nos representen en parte de la identidad del Perú.

Chabuca Granda y sus primeros años

María Isabel Granda y Larco, conocida mundialmente como Chabuca Granda, nació el 3 de setiembre de 1920 en un asentamiento minero de Cotabambas, en Apurímac. Fue hija de Eduardo Granda y San Bartolomé e Isabel Susana Larco Ferrari de Granda.

Su gusto por la música apareció desde muy joven. A los 12 años, gracias a su registro de soprano, ingresó al coro de su colegio y hasta fue nombrada vicepresidenta de la Asociación de Canto de la institución. Para ese entonces, ya era conocida cariñosamente como Chabuca.

Con los años, la música fue tomando cada vez más espacio en su vida. En 1937 formó el dúo 'Luz y Sombra' junto a su amiga Pilar 'Chamaca' Mujica Álvarez-Calderón.

Después se juntó con las hermanas Martha y Rosario Gibson, con quienes realizó presentaciones en Radio Miraflores y Radio Nacional. Incluso, Chabuca llegó a animar un programa dedicado a artistas aficionados.

En 1942 se casó con el brasileño Enrique Demetrio Fuller da Costa, con quien tuvo tres hijos: Eduardo Enrique, Teresa María Isabel y Carlos Enrique Fuller Granda. La relación terminó en divorcio y, tras esta etapa, Chabuca comenzó a despegar con más fuerza como compositora.

'La flor de la canela' la llevó al estrellato

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 1948, cuando ganó un concurso organizado por la Municipalidad del Rímac con el vals 'Lima de veras'. Pero lo que vendría después cambiaría para siempre su historia en la música peruana.

'La flor de la canela' nació inspirada en Victoria Angulo Castillo, una mujer afrodescendiente que visitaba a Chabuca en la Botica Francesa del jirón de la Unión, en el Centro de Lima. La cantautora había conocido a Angulo en la casa de la escritora María Isabel Sánchez-Concha de Pinilla.

El vals se estrenó el 21 de julio de 1950, en pleno cumpleaños de Chabuca. Pero la cosa explotó en 1953, cuando el conjunto Los Chamas se mandaron a grabarlo y el tema pegó un salto brutal de popularidad.

A partir de ahí, Chabuca Granda se convirtió en una figura reconocida a nivel nacional y su música empezó a trascender las fronteras del Perú.

Chabuca Granda conquistó al mundo

Pasaron los años y las canciones de Chabuca pegaron en todos lados. Se tradujeron a más de 30 idiomas y varios artistas pesados las cantaron, logrando que la cantante se vuelva una leyenda fuera del Perú.

Su legado no se quedó únicamente en 'La flor de la Canela'. Temas como 'José Antonio' también forman parte de una obra que ayudó a poner en vitrina los valses criollos y los ritmos afroperuanos.

Así que, cuando se trata de nombrar a los bravos de nuestra música, Chabuca es fija. Su trabajo la consagró como una de las más pesadas del siglo XX y en un símbolo artístico que permanece en la memoria de varias generaciones.

A 106 años de su nacimiento, Chabuca Granda sigue siendo una leyenda total de nuestra música, con temas como 'La flor de la canela' y 'José Antonio' que la rompieron afuera y se volvieron verdaderos himnos.