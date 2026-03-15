Senamhi advierte fuerte fenómeno climatológico en cinco regiones de la selva para las próximas 48 horas

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Para tener en cuenta! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que entre el lunes 16 y el martes 17 de marzo se desarrollará un conocido fenómeno climatológico en cinco regiones del Perú. A continuación, te contamos los detalles para que tomes todas las prevenciones del caso, si es que estás en las ciudades donde ocurrirá este evento climático.

¿Qué evento climatológico ocurrirá?

De acuerdo con su Aviso Meteorológico N.º 090, emitido el sábado 14 del presente mes, en las regiones de Cusco, Junín, Madre de Dios, Puno y Ucayali, se registrará el incremento de la velocidad del viento, de ligera a moderada intensidad. En ese sentido, te mostramos las provincias en que estarán en alerta amarilla durante las próximas 48 horas:

Cusco : La Convención y Quispicanchi.

: La Convención y Quispicanchi. Junín : Satipo.

: Satipo. Madre de Dios : Manu, Tahuamanu y Tambopata.

: Manu, Tahuamanu y Tambopata. Puno : Carabaya y Sandía.

: Carabaya y Sandía. Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo y Purus.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 16 al 17 de marzo, se espera el incremento de la velocidad del viento en la selva.



✅Se podría generar ráfagas de viento y no se descarta la ocurrencia de chubascos.



📲 https://t.co/kQZ7cN2WwC#PreparadosAnteVientosFuertes pic.twitter.com/Yz7Aww7U4X — Senamhi (@Senamhiperu) March 14, 2026

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) también informó que este suceso estará acompañado por ráfagas de viento con velocidades cercanas a los a los 50 km/h. Asimismo, no se descarta la ocurrencia de chubascos localizados durante este periodo.

En ese sentido, para el lunes 16 de marzo se prevé vientos con velocidades superiores a los 35 km/h en la selva central, mientras que en la selva sur se esperan vientos cercanos a los 40 km/h. Del mismo modo, para el martes 17, se esperan vientos con velocidades superiores a los 35 km/h en la selva norte, para la selva central, vientos superiores a los 38 km/h y en la selva sur, vientos cercanos a los 40 km/h.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades.