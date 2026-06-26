Lima podría registrar un terremoto de gran magnitud: Chorrillos, V.E.S., La Molina y más distritos en riesgo

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el decano de la Facultad de Ingeniería de la UNI, Miguel Estrada, advirtió distritos como Chorrillos, Villa El Salvador, La Molina y más serían vulnerables ante un terremoto de gran magnitud con epicentro en Lima.

Terremoto de gran magnitud azotaría Lima

Los devastadores terremotos de gran intensidad suscitados la noche del pasado 24 de junio en Venezuela ha puesto nuevamente en alerta al Perú debido a que, podría ocurrir una tragedia similar que, desde hace años atrás se viene pronosticando por los expertos debido a que hay un silencio sísmico.

Frente a dicha eventualidad decano Miguel Estrada afirmó que en nuestro país "tenemos una situación bastante crítica". Explicó que para que se produzca un desastre como el del territorio venezolano se conjugan varios factores entre las que destaca la amenaza natural que en nuestro caso "está latente al frente de las costas de todo el Perú" por la interacción de la placa de Nasca y de Sudamérica.

Acotó que el segundo aspecto es la "alta vulnerabilidad" que tienen las edficaciones sobre todo aquellas que han sido construidas de manera informal y sin dirección técnica.

El otro es la cercanía o exposición que hay con las infraestructuras que están frente a las costas de Lima que pueden resultar afectadas directamente y no solo por un gran movimiento telúrico sino también por un tsunami.

"Tenemos una fuerte amenaza, tenemos una gran vulnerabilidad y una gran exposición que se conjugarían en un hecho lamentable que sería un gran sismo frente a las costas de Lima", manifestó.

¿Qué distritos se verían afectados ante este sismo de gran magnitud?

En otro momento, el decano de la Facultad de Ingeniería de la UNI enumeró qué distritos podrían verse afectados ante este posible movimiento de gran intensidad que se produciría en la capital peruana.

"Los distritos que no solamente tienen informalidad en el crecimiebnto urbano sino aquellos distritos que están sobre el suelo blando que hace que las ondas se amplifiquen. Seguramente en algunos lugares en Venezuela ha habido amplificación de las ondas sísmicas por efecto del suelo", refirió.

En el caso del Perú, sostuvo que algunos distritos que se verían perjudicados serían Chorrillos y Villa El Salvador que poseen "suelos bastante blandos". Además, precisó otraz zonas vulnerables serían parte de La Molina y Puente Piedra.

Los sismos de gran magnitud que azotaron Venezuela hace dos días causando graves consecuencias ha puesto una vez más en alerta al Perú debido a que desde hace tiempo las autoridades han pronosticado que en cualquier momento ocurría un fenómeno de gran intensidad. Al respecto, del decano de la Facultad de Ingeniería de la UNI dio a conocer que distritos podrían ser vulnerables.