SJL: Chofer de combi pirata amenazó con acuchillarse en operativo contra transporte informal

Con un cuchillo en mano acabó el conductor de una combi pirata al ser intervenido por la Policía Nacional del Perú y fiscalizadores de la ATU en un operativo contra el transporte informal en Óvalo Zárate.

"Ahí mismo, en ese momento, se quería cortar. Yo solo lo induje a que no agravara su situación y no haga tonterías. (Su intención) era autolesionarse porque cerró las puertas y no nos dejaba ingresar a nosotros", contó uno de los efectivos policiales que participó en la intervención.