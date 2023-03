Trabajando con bebés en mantas familia intenta salvar su negocio afectado por huaico en Santa Rosa de Quives

21/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El desborde de la laguna Yarcan provocó que decenas de viviendas y negocios del distrito de Santa Rosa de Quives queden completamente inundados y, en muchos casos, destrozados. La situación ha obligado a los pobladores a unirse a trabajar grandes y chicos, e incluso algunas madres han tenido que cargar a sus hijos en mantas sobre sus espaldas para poder remover el lodo.

Las cámaras de Exitosa llegaron hasta el restaurante de Justina Broncano, el cual ha quedado destruido e inundado por las rocas y loco que trajo el huaico. La propietaria cuenta todos se han unido para poder trabajar y conseguir remover el barro que ha empezado a secarse.

"Pedimos que nos apoyen para poder trabajar. No tengo nada, nada. No tengo servicios, mesas, nada de nada. (...) Solo me queda un solo cuy de los 35 que tenía", declaró la señora.

Pobladores de Santa Rosa de Quives con bebés en mantas

Pobladores del distrito de Santa Rosa de Quives tienen que cargar a sus bebés en mantas en sus espaldas para continuar con sus labores de limpieza.

Uniendo fuerzas

Desde el más pequeño hasta el más grande, todos los familiares de la señora Justina han llegado al lugar de la emergencia para poder ayudarla a intentar limpiar lo poco que le queda de su restaurante.

En las imágenes exclusivas de nuestro medio se puede ver como hay niñas que se embarran los pies en el barro para levantar las palas y pedazos de madera que quedan en el suelo.

"Todos han venido. Mi hermano, mi cuñada, mis sobrinas chiquititas. Estamos trabajando, metiendo mano todos para luego conseguir alguita para trabajar", expresó.

Desborde de la laguna Yarcan

La situación se ha vuelto crítica. Una gran de cantidad de viviendas han quedado completamente inundadas del lodo a raíz del huaico que provocó que se desbordará la laguna Yarcan. La emergencia comenzó a horas de la madrugada de hoy y mediante gritos de alarma todos comenzaron a salir inmediatamente de sus viviendas con lo poco que podían llevar consigo.

Las cámaras de Exitosa llegaron hasta el lugar de los hechos y pudieron presenciar como los vecinos tienen que caminar descalzos atravesando el lodo para intentar llegar a sus viviendas. En las imágenes se puede ver como una máquina de carga pesada se ha convertido en la nueva herramienta de traslado para los niños de la zona, a quienes se les dificulta aún más movilizarse.