Alianza Lima: Hincha queda DEVASTADO en el estadio Matute tras eliminación de la Copa Libertadores

Alianza Lima empató 1-1 ante 2 de Mayo, quedando fuera de la Copa Libertadores y dejando una ola de resignación y mal sabor entre los hinchas. Varios de ellos se mostraron muy molestos con el técnico del cuadro 'blanquiazul', mientras que otros quedaron devastados en las gradas del estadio Matute.

Aliancista sufre por empate en Matute

Luego de terminar el partido, empezaron a circular varios videos del preciso momento en que los jugadores de Alianza Lima abandonaron el campo de juego. Los hinchas no estaban nada contentos y les pidieron a gritos que se vayan; algunos incluso les lanzaron botellas y otros objetos que tenían en la mano, demostrando su sentir ante la eliminación de un torneo tan importante.

Otros videos también mostraban la decepción de los hinchas que estaban en las gradas del estadio en La Victoria. Uno de los clips se volvió viral, debido a que mostraba a un hincha tirado en las gradas, como si estuviera resignado a que el equipo de sus amores no pudo vencer a su rival de turno. Todos pasaban por su lado y él ni se inmutaba.

"Llévenlo al hospital 2 de Mayo", "Hubieran apagado la luz y listo", "Desde el 2003, Alianza Lima es un ex club. No ha vuelto a existir desde entonces", "Está llorando porque perdió su apuesta", "Siempre es lo mismo, ¿acaso es novedad?", comentaron algunos internautas en el video, a modo de burla.

En las afueras del estadio también se sintió el rechazo al cuadro 'íntimo'. Varios hinchas coincidieron en que Paolo Guerrero debería abandonar el equipo o no jugar los 90 minutos, ya que otros más jóvenes podrían tomar su lugar. Mientras tanto, otros aseguraron que el empate fue responsabilidad del director técnico por no formular una buena estrategia que les diera la victoria.

Alianza se queda sin la Copa Libertadores

Alianza Lima empató 1-1 ante 2 de Mayo la noche de este 11 de febrero y, con ese resultado, quedó fuera de la Copa Libertadores, firmando una jornada amarga para sus hinchas. La derrota se dio en el estadio Matute, donde varios de los hinchas quedaron decepcionados por el resultado.

El primer tiempo culminó a las 8:25 p.m., dejando la sensación de que el partido estaba para cualquiera. En el arranque del complemento, Alianza Lima salió con mayor intensidad y encontró premio gracias a Luis Advíncula, quien definió con categoría para poner el 1-0 y encender la ilusión íntima.

No obstante, la alegría duró poco. Al minuto 73, Wilson Ayala apareció para marcar el empate de 2 de Mayo, silenciando el estadio y devolviendo la incertidumbre.

Es así que, la eliminación dejó más dudas que respuestas en tienda aliancista. Los hinchas exigen cambios urgentes y mejores decisiones tácticas. El empate no solo significó el adiós al torneo continental, sino también un nuevo golpe anímico para un equipo que sigue en deuda con su fiel afición.