Anuncian corte de AGUA hasta por 8 horas el 10 de febrero: ¿Qué distritos se verán afectados el martes?

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que tiene cortes programado del recurso hídrico este martes, 10 de febrero. Conoce cuáles serán los distritos de Lima que se verán afectados.

¿Por qué será el corte de agua el 10 de febrero?

La empresa estatal de Sedapal anunció que el corte de agua programado para este martes se deberá a trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorios que realizará en distintos puntos de la capital para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de abastecimiento.

Debido a que suspensión durará hasta por ocho horas, se exhorta a la ciudadanía tomar medidas previsionales para garantizar su abastecimiento y reducir cualquier inconveniente derivado de la interrupción del recurso hídrico de forma temporal. En ese marco, te revelamos qué zonas se verán afectadas con la medida, según el más reciente reporte de Sedapal.

Sin agua en Villa María del Triunfo

Horario de corte: Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. José C. Mariátegui VI etapa San Gabriel Alto. Paraíso Alto. Habilitaciones del Sector 308 Sub-Sector 308-02 / RP7-Las Lomas. Cuadrante: Pasaje N3, Calle N2, Pasaje N9, Av. José Carlos Mariátegui, Pasaje Virgen de las Nieves.

A.H. José C. Mariátegui VI etapa San Gabriel Alto. Paraíso Alto. Habilitaciones del Sector 308 Sub-Sector 308-02 / RP7-Las Lomas. Cuadrante: Pasaje N3, Calle N2, Pasaje N9, Av. José Carlos Mariátegui, Pasaje Virgen de las Nieves. Motivo: Ejecución de empalme.

Ejecución de empalme. Sector 308.

Sedapal también anunció que el corte del servicio del recurso hídrico se ejecutará este martes en el sub-sector 308-02: A.H. José Carlos Mariátegui VI etapa San Gabriel Alto-Paraíso Alto. Habilitaciones: Villa Limatambo, Villa Monte Becktu, Florida Sector San Gabriel, 3 de Mayo, Las Malvinas, Antonio Raymondi, 2000, Virgen de Guadalupe, Nueva Jerusalén, Caminos de la Hermandad. Ampl. Virgen del Rosario, Las Lomas, Tiwinza Perú, 1 de Enero. Cuadrante: Pasaje N3, calle N2, pasaje N9, Av. José Carlos Mariátegui, pasaje Virgen de las Nieves.

Interrupción del servicio en Los Olivos

Áreas afectadas: A.H. José Carlos Mariátegui, A.H. 13 de Mayo, A.H. El Olivar, A.H. Santa Rosa de Naranjal, A.H. Virgen de Fátima, C.H. Carlos Cueto Fernandini 2da, 3ra y 4ta etapa, Coop. Naranjal, Urb. Los Jardines de Naranjal, Urb. Parque Naranjal 2da etapa.

A.H. José Carlos Mariátegui, A.H. 13 de Mayo, A.H. El Olivar, A.H. Santa Rosa de Naranjal, A.H. Virgen de Fátima, C.H. Carlos Cueto Fernandini 2da, 3ra y 4ta etapa, Coop. Naranjal, Urb. Los Jardines de Naranjal, Urb. Parque Naranjal 2da etapa. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 83.

Finalmente, Sedapal recordó que en caso el servicio de agua potable no se vea restablecido en el horario indicado este martes, 10 de febrero, en al menos dos distritos de Lima Metropolitana, no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo su número de suministro a la mano, para saber el motivo detrás de la demora.