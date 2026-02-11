Vía Expresa Sur: Finaliza instalación de segundo puente peatonal provisional en Surco

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las obras correspondientes a la Vía Expresa Sur, en Santiago de Surco, iniciaron su tercera etapa. Conforme al cronograma, la Emape finalizó el proceso de montaje del segundo puente peatonal provisional, llamado "Doña Elsa", para un mayor transitabilidad.

Así lo informó la entidad adscrita a la Municipalidad de Lima. Los trabajos se desarrollaron durante cinco horas en la madrugada del martes 10 de febrero mediante una grúa de alto tonelaje.

Se realizó la instalación de los tres módulos de estructuras metálicas que conforman el puente, las cuales fueron ancladas a las cuatro torres ya fijas en la Vía Expresa Sur, a la altura de la calle Doña Elsa en el distrito de Surco.

Las actividades comenzaron con la aplicación de las normas de seguridad para el izaje de carga para poder maniobrar sin riesgos. Primero, se levantó la pasarela central y, seguidamente, las dos laterales, quedando armado el puente.

Lo que viene próximamente es la ejecución de la señalización, el paso de cebra y la construcción de veredas para el tránsito de los peatones.

Asimismo, Emape inició las excavaciones en el tercer puente provisional denominado "Los Vicus" para luego armar las plataformas. El mismo proceso de instalación se replicará en los otros dos puentes.

La MML estima que la instalación de los cuatro puentes peatonales provisionales, de 60 metros cada uno, se termine en aproximadamente seis semanas.

Estas construcciones responden al objetivo de garantizar la transitabilidad peatonal y el acceso seguro de los vecinos que buscan cruzar sin riesgos la Vía Expresa Sur.

Alcalde de Lima minimizó deficiencias pese a trágica muerte de adulta mayor

Consultado por la muerte de una mujer atropellada en la Vía Expresa Sur a inicios de febrero, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que la obra de la Vía Expresa Surse viene ejecutando "en etapas" y que los trabajos pendientes forman parte de un cronograma ya establecido, evitando precisar cuándo se completará la infraestructura.

"Daremos cuenta también en el momento en que tengamos culminada la obra", señaló.

Ante los cuestionamientos por la falta de señalización y pasos peatonales en la vía, Reggiardo sostuvo que se debe a las etapas del cronograma para el desarrollo y culminación de la obra, atribuyéndose el 'logro' de destrabar un proyecto que, si bien guarda años de demora, aún así se entregó incompleto.

