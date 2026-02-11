¡No va más! Alianza Lima quedó fuera de la Copa Libertadores tras empatar 1-1 con 2 de Mayo

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima empató 1-1 ante 2 de Mayo la noche de este 11 de febrero y, con ese resultado, quedó fuera de la Copa Libertadores, firmando una jornada amarga para sus hinchas. La derrota se dio en el estadio Matute, donde varios de los hinchas quedaron decepcionados por el resultado.

El amargo empate de Alianza Lima

El encuentro arrancó a las 7:31 p.m., con ambos equipos bien plantados en el campo y priorizando el orden defensivo desde el primer minuto. El cuadro visitante avisó temprano. A los cinco minutos, 2 de Mayo estuvo muy cerca de abrir el marcador, pero un oportuno cierre de la defensa blanquiazul evitó el primero. Alianza respondió al minuto 13 con un remate que se fue por encima del arco y, poco después, el rival volvió a generar peligro sin lograr concretar.

La tensión aumentó cuando el VAR intervino para revisar una jugada en el área y el árbitro sancionó penal a favor de Alianza. Era la gran oportunidad para adelantarse en el marcador; sin embargo, Eryc Castillo no pudo anotar ante el arquero de 2 de Mayo, quien adivinó la dirección del disparo y se quedó con el balón, apagando el grito de gol en las tribunas.

El primer tiempo culminó a las 8:25 p.m., dejando la sensación de que el partido estaba para cualquiera. En el arranque del complemento, Alianza Lima salió con mayor intensidad y encontró premio gracias a Luis Advíncula, quien definió con categoría para poner el 1-0 y encender la ilusión íntima.

No obstante, la alegría duró poco. Al minuto 73, Wilson Ayala apareció para marcar el empate de 2 de Mayo, silenciando el estadio y devolviendo la incertidumbre. En los minutos finales, ambos equipos buscaron el tanto del triunfo, pero tras nueve minutos de tiempo adicional el árbitro decretó el empate definitivo, resultado que dejó a Alianza fuera de la Libertadores y con un profundo sinsabor en Matute.

El nuevo escándalo para Alianza Lima

Un video que circula en redes ha puesto nuevamente al equipo íntimo en el ojo de la tormenta, ya que muestra a una joven enfrentando a Piero Cari en Matute, acusándolo de una presunta agresión a su enamorada, justo antes del duelo contra 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026.

El video que se hizo viral muestra a la joven encarando a Piero Cari con preguntas directas: "Piero, ¿por qué golpeaste a tu flaca? ¿Por qué le hiciste eso?", mientras el futbolista se limita a sonreír.

Aunque el tema causó preocupación entre los hinchas, hasta el momento no existe ninguna denuncia formal confirmada ante las autoridades, ni declaraciones oficiales del club o del jugador.

Es así que, en medio del escándalo, el empate terminó siendo un golpe letal para Alianza Lima, que vio esfumarse el sueño continental pese a luchar hasta el final. La falta de eficacia y el penal fallado marcaron la diferencia en una noche intensa que dejó tristeza e incertidumbre en Matute y en toda su hinchada.