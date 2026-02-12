Hijo de Paolo Guerrero demuestra su gran habilidad para el fútbol con solo dos años: ¿será su sucesor?

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ana Paula Consorte sorprendió a sus seguidores al publicar un video de su hijo más pequeño con Paolo Guerrero dominando la pelota, como si fuese todo un experto. Al parecer, el pequeño heredó el talento y la pasión de su padre y podría convertirse en un futuro gran futbolista que defienda la blanquirroja.

¿Paolo Guerrero ya tiene su sucesor?

A través de sus historias de Instagram, la brasileña publicó varias fotos y videos del pequeño José Paolo entrenando con un profesor especializado. En las imágenes se puede apreciar cómo José corre detrás de la pelota y logra llevarla en línea recta, como todo un profesional. "Minicrack", escribió Ana Paula para acompañar el video, demostrando que está muy orgullosa de su pequeño.

José Paolo tiene apenas dos años y un mes, por lo que sorprende la capacidad de dominio que tiene del balón. Su destreza para el fútbol recuerda mucho a las grandes habilidades que Paolo Guerrero desarrolló a lo largo de su carrera y que lo llevaron a consagrarse como uno de los futbolistas más importantes del Perú, responsable de muchas alegrías para los hinchas peruanos.

Al parecer, Ana Paula y Paolo apoyan la pasión del pequeño, ya que se encuentra inscrito en clases de fútbol para que desarrolle sus habilidades desde temprana edad. Además, el club al que asiste parece pertenecer o estar asociado a Alianza Lima, equipo donde actualmente juega Paolo Guerrero.

El rol de doña Peta en la relación de Paolo y Ana Paula

Durante su reciente aparición en Matute, Doña Peta recordó con nostalgia que su presencia en el estadio se remonta a la inauguración del estadio y mencionó con orgullo que incluso su hermano jugaba allí. Pero las risas llegaron cuando el reportero la llamó para preguntarle por Paolo Guerrero, refiriéndose a él como su "bebé".

"Ya no es bebé, pues, ya, ya está viejo", respondió entre carcajadas, dejando claro que su hijo ya es un hombre hecho y derecho, con hijos y responsabilidades.

Cuando se le preguntó sobre su rol como suegra y su relación con Ana Paula Consorte, Doña Peta fue clara y directa. "Sí, vamos bien, vamos bien. Yo no me meto en nada, tienen que formar su hogar, ya ellos son mayores de edad, tienen que formar un hogar por sus hijos", declaró.

Es así que, José Paolo ya empieza a dar sus primeros pasos en el fútbol con entusiasmo y disciplina. Sus padres no dudan en apoyarlo en cada entrenamiento, mientras los seguidores de Paolo Guerrero sueñan con verlo algún día brillando en las canchas y defendiendo la camiseta peruana.