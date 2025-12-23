Caja Huancayo y Municipalidad de La Victoria recuperan espacio de recreación

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Caja huancayo

Con el objetivo de promover el bienestar, la recreación y el desarrollo integral de la juventud, Caja Huancayo, a través de la Fundación Caja Huancayo y su Programa Sostenible "Recuperando Espacios", en alianza estratégica con la Municipalidad Distrital de La Victoria, anunció la recuperación del Parque del Emprendedor, ubicado en el emporio comercial de Gamarra, como parte de una iniciativa orientada al fortalecimiento de espacios públicos sostenibles e inclusivos.

Esta intervención integral contempla la rehabilitación de dos campos de Grass sintético, áreas de estacionamiento, parques y jardines, así como la mejora de la arquitectura general del parque. Asimismo, se realizarán trabajos en pisos de carpintería metálica, pintura, enmallado perimetral, mantenimiento de áreas verdes e implementación y adecuación de instalaciones sanitarias y eléctricas, priorizando el uso eficiente de los recursos y el cuidado del entorno urbano. Estas acciones contribuirán significativamente a la recuperación de un espacio público clave para la práctica deportiva, la integración vecinal y el uso adecuado del tiempo libre de niños, jóvenes y familias del distrito.

Impacto social y comunitario

La iniciativa, desarrollada en el marco del Programa Sostenible "Recuperando Espacios" de la Fundación Caja Huancayo, forma parte del compromiso institucional de Caja Huancayo con el desarrollo social sostenible y la recuperación responsable de espacios urbanos, promoviendo entornos seguros, accesibles y saludables. Asimismo, la articulación con la Municipalidad de La Victoria fortalece el trabajo conjunto entre el sector público y privado, generando impactos positivos y duraderos en la comunidad.

La recuperación del Parque del Emprendedor no solo permitirá mejorar la infraestructura deportiva y recreativa, sino también fortalecer la convivencia ciudadana y el sentido de pertenencia en una zona emblemática de la capital, dinamizando el tejido social en el corazón del emporio comercial más importante del país.

De esta manera, Caja Huancayo, junto a la Fundación Caja Huancayo, reafirma su compromiso con la responsabilidad social, el desarrollo sostenible y la mejora continua de la calidad de vida de la población, contribuyendo a la creación de oportunidades y entornos favorables para las nuevas generaciones.