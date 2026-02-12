Melissa Klug se emociona por el cumpleaños número 18 de su hijo Adriano: "El hombre de mi vida"

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug compartió un emotivo mensaje para felicitar a su hijo Adriano por su cumpleaños. El joven, que acaba de cumplir la mayoría de edad, fue sorprendido por su madre con una torta y un texto que resalta lo mucho que lo ama y le desea lo mejor.

Melissa Klug, orgullosa de Adriano en su cumpleaños

La popular 'Blanca de Chucuito' utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un video de su hijo Adriano, en el preciso instante en que le cantan "Feliz cumpleaños" con una torta en medio de la oscuridad de la noche, iluminado solo por las velas. De fondo, también se aprecian globos con el número 18.

Melissa resaltó la gran labor como madre que ha tenido durante estos 18 años con su primer hijo varón, fruto de su pasada relación amorosa con Jefferson Farfán.

"El hombre de mi vida no llegó de la mano... llegó desde mi vientre, creciendo bajo mi corazón y cambiando mi mundo para siempre. ¡Feliz cumpleaños, amor de mi vida!", escribió en un inicio.

Klug le envió los mejores deseos a su engreído y celebró que finalmente se haya convertido en todo un hombre. "Que el universo te siga regalando sueños cumplidos, caminos llenos de luz y la certeza de que naciste para cosas grandes. Hace 18 años llegaste para cambiar mi mundo. Te amo con mi vida y hoy celebro tu vida", agregó.

Melissa Klug celebra los 18 años de su hijo Adriano

Por su lado, Jesús Barco, actual pareja de Melissa Klug, también le dedicó unas tiernas palabras a Adriano a través de redes sociales, y el joven se reposteó en su cuenta personales dándoles las gracias. Al parecer ambos llevan una relación muy cordial.

¿Cuántos hijos tiene Melissa Klug?

La empresaria se convirtió en madre muy joven. Su primera hija se llama Gianella Marquina y la tuvo a los 16 años. Poco tiempo después llegarían Samahara y Melissa Lobatón, producto de su relación con el exfutbolista Abel Lobatón.

Años después Melissa Klug y Jefferson Farfán tuvieron una relación de varios años y, producto de ello, nacieron Adriano y Jeremy. El mayor ahora ha cumplido 18 años y probablemente haga una gran celebración, como lo ha hecho en pasadas oportunidades junto a sus padres. Finalmente, tuvo a su hija Cayetana, junto a Jesús Barco.

De esta manera, Melissa Klug dejó en claro que su hijo ocupa un lugar especial en su vida y que seguirá acompañándolo en cada etapa. Adriano inicia una nueva etapa como adulto, rodeado del cariño de su familia y con un futuro prometedor por delante.