Alejandra Baigorria está lista para tener a su primer hijo con Said Palao: "¡Ya podemos embarazarnos!"

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores al compartir los resultados de un chequeo de fertilidad, donde se realizó una ecografía para comprobar que está en estado óptimo para encargar a su primer hijo con Said Palao. La influencer contó todos los detalles y su esposo se mostró sumamente emocionado.

Alejandra y Said llamarán a la cigüeña

La popular 'Gringa de Gamarra' publicó un video en su cuenta oficial de Instagram, mostrando todo el proceso que realizó a sus 37 años para poder quedar embarazada este año. La evaluación incluyó una ecografía que fue emocionante tanto para ella como para sus fans.

"Este año queremos el baby, así que he venido a hacerme una revisión completa para que nos cuenten cómo están mis óvulos y poder intentarlo de forma natural y no usarlos congelados. Vamos a ver qué nos dicen, estoy súper nerviosa", dijo la empresaria en un inicio.

Enseguida, se mostraron videos de Alejandra siendo atendida por un reconocido ginecólogo especializado en fertilidad. Después de realizar los análisis correspondientes, le dio la sorpresa que la dejó con una gran sonrisa en el rostro, ya que está en las mejores condiciones para quedar embarazada de forma tradicional.

Alejandra y Said no tardaron en expresar su felicidad en redes sociales. La rubia fue la primera en celebrar, indicando que mantener un estilo de vida saludable fue crucial para poder embarazarse, ahora que está casada y tiene en mente formar una familia.

"¡Ya podemos embarazarnos! ¡Said Palao, estoy como cañón! A mis 37 años se ve la importancia de una vida saludable, dormir tus horas, suplementarte con los mejores productos y, lo más importante, la fe en Dios", dijo.

Por su lado, Said respondió con emoción a través de un comentario en la publicación, mostrando lo emocionado que estaba por dentro, ya que próximamente podrá volver a ser padre. Además, resaltó que ambos están listos para seguir cumpliendo sus sueños y que se les aproxima una de las etapas más bonitas de su vida.

Así fue la boda de Alejandra y Said

Alejandra y Said se dieron el "sí, acepto" el 26 de abril de 2025 en una emotiva ceremonia religiosa realizada en la histórica Iglesia San Pedro, en el Centro Histórico de Lima, frente a familiares, amigos y figuras públicas del espectáculo peruano. La exintegrante de 'Esto es Guerra' y Said unieron sus vidas con lágrimas de emoción frente a decenas de invitados.

La celebración continuó con el matrimonio civil en la Municipalidad de Lima, y luego con una gran recepción en el Fundo Casa Blanca, en Pachacámac, rodeados de entre 200 y 250 invitados. La fiesta destacó por una decoración floral elegante, pista de baile amplia, barra de bebidas y una impresionante torta de varios niveles que fue centro de atención.

Más que una boda lujosa, la unión de Alejandra Baigorria y Said Palao fue un reflejo de años de relación, compromiso y emoción compartida, que hoy se entrelaza con la ilusión de formar una familia, sumando así un capítulo más a su historia de amor.