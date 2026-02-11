¡Lamentable! Querido actor fallece a los 48 años tras una larga batalla contra el cáncer

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del entretenimiento se encuentra en este momento consternado debido al reciente fallecimiento del famoso actor James Van Der Beek, quien se hizo ampliamente conocido por protagonizar la serie 'Dawson's Creek'. El artista falleció luego de perder la batalla contra un agresivo cáncer colorrectal que lo mantuvo alejado de los medios durante los últimos años.

La lamentable muerte de James Van Der Beek

La noticia del fallecimiento del actor se dio a conocer a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, publicado por su familia. En el mismo, informaron que los últimos días de James fueron complicados y que dejó de existir en la mañana del 11 de febrero.

"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y serenidad", señaló Sally en la primera parte del comunicado. También agregaron que el actor tenía un gran amor por la humanidad y muchos deseos de vivir.

Finalmente, su familia pidió respeto por su tranquilidad y privacidad, ya que se encuentran sumamente consternados por el repentino fallecimiento de James. "Pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la partida de nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo", agregaron.

Van Der Beek fue diagnosticado con cáncer colorrectal en la segunda mitad del 2023, pero decidió no hacer pública la noticia hasta noviembre del 2024. Desde entonces se enfrentó a esta enfermedad y, poco más de un año después, perdió la batalla.

Cabe resaltar que, al momento de su muerte, la esposa de James, Kimberly, abrió una campaña de recaudación, a través de representantes y en redes sociales, para recaudar dinero y sostener a su familia. Según dijo, la atención médica de James en los últimos años los dejó profundamente afectados económicamente y ahora debe velar por la estabilidad y educación de los seis hijos que tienen en común.

¿Qué es el cáncer colorectal?

El cáncer colorrectal es una enfermedad que se origina en el colon o en el recto, partes finales del sistema digestivo. Generalmente comienza como pólipos, pequeños crecimientos en la pared interna del intestino que, con el tiempo, pueden volverse malignos. Es uno de los tipos de cáncer más frecuentes en el mundo y suele desarrollarse de forma silenciosa en sus primeras etapas, lo que dificulta su detección temprana.

Entre los síntomas más comunes están cambios en el ritmo intestinal, sangrado en las heces, dolor abdominal, pérdida de peso y fatiga. Factores como la edad, antecedentes familiares, dieta poco saludable y sedentarismo aumentan el riesgo. La detección precoz mediante colonoscopías mejora el pronóstico.

Es así que, la muerte de James Van Der Beek deja un profundo vacío en la industria del entretenimiento y en el corazón de sus seguidores. Su valentía frente a la enfermedad y el amor por su familia marcaron sus últimos años. Hoy, su legado artístico y humano permanece como recuerdo imborrable.