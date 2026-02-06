Vladimiro Montesinos seguirá en prisión hasta el 2037: Corte Suprema corrigió pena por casos Pativilca y La Cantuta

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El exasesor presidencial, Vladimiro Montesinos, continuará en prisión luego de la Corte Suprema del Poder Judicial estableciera que sus condenas por los casos Pativilca y La Cantuta culminaran recién en septiembre del 2037.

Vladimiro Montesinos continuará en prisión hasta el 2037

Buscando abandonar la cárcel de manera temprana, el axasesor presidencial de Alberto Fujimori se acogió a la conclusión anticipada para que se compurgue la condena recibida al ser declarado como autor mediato de homicidio calificado y desaparición forzada, ambos delitos de lesa humanidad.

Por ello, en enero del 2024, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria declaró fundado este recurso al considerar que Vladimiro Montesinos se encontraba detenido desde el 2001 para responder por otros delitos.

Sin embargo, el Ministerio Público presentó un recurso de nulidad contra este fallo argumentando que el sentenciado se encontraba preso por otros procesos y no por los casos en mención.

Por ello, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, presidida por la jueza María Vásquez Vargas, declaró fundado el recurso de la Fiscalía dejando en claro que Vladimiro Montesinos continúe cumpliendo su condena de 19 años y 8 meses por estos execrables delitos.

#LoÚltimo



Corte Suprema establece que condena de Vladimiro Montesinos vencerá el 30 de septiembre de 2037 por caso Pativilca



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/4RAE7j8v91 — Canal N (@canalN_) February 6, 2026

No habrá compurgación de condena

Como se recuerda, Vladimiro Montesinos fue sentenciado por el Poder Judicial como autor mediato de las ejecuciones del caso Caraqueño-Pativilca y del secuestro y asesinato de estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta.

Estos terribles hechos fueron perpetrados por el destacamento militar Colina el cual era comandado por Santiago Martin Rivas. Este mayor confesó tiempos después que este grupo armado recibía órdenes directas del expresidente Alberto Fujimori y de su exasesor.

Pese a ello, el Poder Judicial había considerado la compurgación de la pena por la detención de Montesinos Torres en 2001. Sin embargo, al tratarse de una captura perteneciente a otro proceso, el PJ resolvió que solo se le restarán 6 años de condena por lo que ahora vencerá en septiembre del 2037.

Es importante precisar que el abogado permanece recluido en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao donde se encuentran alojados los presos de alta peligrosidad del país.

En resumen, Vladimiro Montesinos seguirá en prisión hasta septiembre del 2037 luego que la Corte Suprema del Poder Judicial lo ordenará. Con ello, el exasesor seguirá purgando las condenas que recibió por delitos de lesa humanidad por los casos Caraqueño-Pativilca y La Cantuta.