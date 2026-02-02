Tragedia en una mina: Reportan más de 400 fallecidos tras derrumbe por intensas lluvias

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Más de 400 personas fallecieron tras un derrumbe en una región minera de coltán. Las autoridades lamentaron lo ocurrido e iniciaron con las labores de rescate en la provincia de Kivu Norte.

Ascienden a más de 400 los muertos

De acuerdo a los primeros reportes, un derrumbe se registró en una mina de coltán de la localidad de Rubaya, en el este de la República Democrática del Congo (RDC). Lamentablemente, el incidente dejó un saldo preliminar de dos centenares de fallecidos; sin embargo, conformen pasaron las horas, la cadena EFE informó que el número de víctimas asciende a más de 400.

El derrumbe ocurrió el pasado jueves después de que lloviera sobre esa mina, situada en la jefatura de Mupfuni Kibabi, territorio de Masisi, en la provincia de Kivu del Norte, un área bajo control del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) en el que continúan las labores de rescate. Un líder de la sociedad civil y un exjefe de la administración local reveló a EFE que el número de cadáveres aumentaba y que la mayoría de ellos eran de mineros artesanales.

"Ya superamos los 400 muertos, incluyendo mineros artesanales y comerciantes, provenientes no solo de Masisi, sino también de territorios aledaños e incluso de países vecinos, que vienen a trabajar aquí. Por lo tanto, la tragedia es enorme", declaró por teléfono a EFE Telesphore Nitendike, presidente de la sociedad civil de Masisi.

El portavoz del gobernador de la provincia de Kivu del Norte, Lumumba Kamberee Muyisa, sostuvo a Reuters que el accidente se habría debido a las intensas lluvias que provocaron un deslizamiento de tierras y el colapso de la colina donde se encontraba una de las minas de Rubaya. Además, se reportaron 20 personas heridas.

Deslizamiento de tierra en mina controlada por M23

Por su parte, el Gobierno congoleño ofreció, a través de un comunicado, su pésame a las familias de las víctimas y denunció un "sistema organizado de saqueo y explotación ilegal" de recursos naturales por parte del M23. Además, recordaron que antes de que los rebeldes tomaran el control de la zona, el Estado la había clasificado como "roja".

Pues bien, cabe resaltar que la mina siniestrada forma parte de un grupo de yacimientos situados cerca de la localidad de Rubaya del que se extraen unas mil toneladas métricas de coltán al año, la mitad de la producción de todo el país y el 15% de la producción mundial, por lo cual, el accidente ha generado gran impacto internacional e incluso el pronunciamiento del Papa León XIV.

Papa León XIV reza por víctimas en Congo

Durante el rezo del Ángelus el último domingo 1 de febrero, el Santo Padre elevó sus oraciones por quienes sufren a causa de las tormentas que han azotado a países como Portugal e Italia, pero también oró por los más de 400 fallecidos en la República Democrática del Congo, tras el derrumbe de una mina de coltán el miércoles pasado.

"Aseguro mi oración por las numerosas víctimas del derrumbe en una mina en el Norte de Kivu, en la República Democrática del Congo. ¡Que el Señor sostenga a este pueblo que sufre tanto!", expresó el papa León XIV.

Es así como este lunes se reportó que ascienden a más de 400 los muertos por el deslizamiento de tierra en una mina en RD Congo, registrada el miércoles 28 de enero. Continúan las labores de rescate.