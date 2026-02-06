Juan Diego Flórez destaca en la ONU el rol de la cultura como factor clave para la paz, el bienestar y la salud mental

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nueva York, febrero de 2026 — Juan Diego Flórez, presidente de Sinfonía por el Perú, sostuvo una reunión de trabajo en la Organización de las Naciones Unidas con el Dr. Felipe Paullier, Subsecretario General para Asuntos de la Juventud. El encuentro se centró en la salud mental y el bienestar de adolescentes y jóvenes, así como en la estrategia global de juventudes que impulsa el sistema ONU, que permitió poner en valor el impacto de Sinfonía por el Perú en más de 35 000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en línea con los objetivos globales de desarrollo y la construcción de sociedades más democráticas y pacíficas.

En un contexto global y regional marcado por el aumento de la violencia —en el que el crimen organizado transnacional amenaza las oportunidades y el futuro de las nuevas generaciones—, se suma un escenario de crecientes riesgos y problemáticas de salud mental que impactan de manera directa el bienestar, la continuidad educativa, la empleabilidad y, en general, el desarrollo de proyectos de vida de adolescentes y jóvenes. En ese marco, la reunión subrayó la relevancia de iniciativas culturales y educativas que fortalecen factores de protección, cohesión comunitaria y habilidades socioemocionales, especialmente en territorios con mayores riesgos.

Durante la conversación, el Dr. Felipe Paullier destacó que la Secretaría avanza en fortalecer y articular iniciativas que pongan en el centro estrategias construidas desde las propias comunidades y desde los espacios donde se desarrolla la vida juvenil, con énfasis en prevención, protección y generación de bienestar. En ese marco, resaltó la importancia de impulsar respuestas integrales que aborden tres ámbitos prioritarios: las artes, el deporte y la tecnología.

Sinfonía por el Perú presentó cómo su modelo, consolidado a lo largo de casi 15 años, ha mostrado resultados concretos en dimensiones vinculadas al desarrollo socioemocional, el fortalecimiento de habilidades para la vida, el incremento de factores de protección y el bienestar familiar, a partir de la práctica musical colectiva y el trabajo comunitario de sus centros. Asimismo, se compartieron aprendizajes sobre el fortalecimiento de su enfoque de atención al bienestar y la salud mental, particularmente desde la pandemia, y los efectos positivos observados en el acompañamiento a participantes y familias.

"En el Perú hemos instalado un modelo de intervención social, basado en la cooperación, que por cerca de 15 años ha convertido nuestros centros en espacios promotores de paz y valores para las comunidades, y en una oportunidad de desarrollo y bienestar para miles de familias. Queremos compartir esa experiencia con el mundo y expandir un mensaje que hoy es urgente: construir oportunidades de paz, solidaridad y cooperación para la juventud", afirmó Juan Diego Flórez.

La reunión fue altamente positiva y permitió identificar sinergias para fortalecer la visibilidad internacional del impacto de Sinfonía por el Perú y explorar rutas de colaboración en sintonía con la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la estrategia Youth 2030.

Por su parte, la Representación del Perú ante las Naciones Unidas, tras agradecer al Subsecretario General por su disposición para explorar sinergias, destacó el efecto transformador del legado de Juan Diego Flórez en niñas, niños y jóvenes que transitan espacios de alta vulnerabilidad, particularmente en un contexto donde el crimen organizado transnacional amenaza sus posibilidades de desarrollo. En ese marco, subrayó la importancia de promover la replicabilidad de este caso de éxito basado en evidencia en otras sociedades con desafíos compartidos, por sus aportes al desarrollo sostenible y a la construcción de sociedades más tolerantes, empáticas, democráticas y pacíficas.

Sobre Sinfonía por el Perú

Sinfonía por el Perú impulsa el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a través de la formación musical colectiva, generando oportunidades y fortaleciendo el tejido social en comunidades con mayores brechas y riesgos.

About the UN Youth Office

As the first dedicated entity for youth affairs within the United Nations Secretariat, the UN Youth Office champions the rights, perspectives, contributions and potential of young people everywhere. We lead efforts to enhance advocacy, collaboration, coordination and accountability on youth affairs, ensuring that the United Nations and its partners work effectively and inclusively with young people in all their diversity. By fostering meaningful, inclusive, and impactful participation of youth in decision-making processes, our work focuses on empowering young people as agents of transformative change in addressing global challenges in the areas of sustainable development, peace and security, human rights and humanitarian action.

About the Assistant Secretary General for Youth Affairs

Dr. Felipe Paullier of Uruguay assumed his mandate as the first-ever Head of the UN Youth Office and UN Assistant Secretary-General for Youth Affairs in December 2023 at the age of 32. He is the youngest senior appointment in the history of the United Nations, and the youngest serving member of the Secretary-General's senior management group.

