Mr Peet fue encarado por Pablo Guede tras derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "Cuestionas a un equipo que..."

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras la caída de Alianza Lima por 1-0 ante 2 de Mayo, en el estadio Río Parapití, Mr Peet fue encarado por Pablo Guede luego de consultarle al técnico argentino por la sorpresiva alineación que presentó en la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 ¿Qué le dijo? Aquí te lo contamos.

La pregunta de Mr Peet a Pablo Guede

Alianza Lima no pudo arrancar con el pie derecho su participación en la Copa Libertadores 2026 y terminó cayendo como visitante frente a 2 de Mayo, en un partido histórico para el cuadro paraguayo.

El resultado dejó un ambiente tenso en tienda blanquiazul y muchas dudas en la hinchada, sobre todo por la conformación del once titular que presentó Pablo Guede.

En ese contexto, Peter Arévalo, más conocido como Mr Peet, contó que durante la conferencia de prensa decidió consultarle directamente al entrenador si estaba priorizando un torneo sobre otro, debido a los cambios que presentó en el equipo.

"En la conferencia de prensa le pregunto al técnico si está priorizando un torneo sobre otro, porque a mí me llamó la atención y él me dice '¿por qué priorizar?'", reveló el periodista deportivo.

El comunicador explicó que su inquietud partía de los notorios cambios respecto al equipo que normalmente venía jugando, una sensación que también se replicó entre los hinchas tras la derrota en Paraguay.

La respuesta de Pablo Guede a Mr Peet

Lejos de esquivar el tema, Pablo Guede respondió de manera directa y defendió su postura ante la consulta de Mr Peet, dejando en claro que, desde su mirada, el equipo sí generó situaciones claras de gol pese al resultado adverso.

"Mira, tú cuestionas los cambios. Sin embargo, ese equipo que tú estás cuestionando generó cuatro o cinco situaciones de gol", le respondió el técnico argentino en plena conferencia.

El propio Peter Arévalo también explicó cómo interpretó ese intercambio y la incomodidad que se generó en la sala. "¿Tienes razón? Sí, la tiene. Como yo tengo también el derecho de hacerle la pregunta de si es que acaso estaba priorizando un torneo sobre otro y se lo pregunté", reflexionó.

La conferencia fue subiendo de tono y se caracterizó por un diálogo intenso entre la prensa y el comando técnico, con Guede defendiendo las rotaciones que decidió aplicar en un partido clave de Copa Libertadores.

Además, Pablo Guede dejó un mensaje de calma para lo que viene en la serie. "Faltan los últimos 90 minutos, creo que lo hicimos muy bien. Esto recién empieza, los muchachos están confiados, iremos paso a paso", aseguró.

Así, en una conferencia cargada de tensión y cuestionamientos, Mr Peet fue encarado por Pablo Guede tras la derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo, en un partido que dejó en evidencia la incomodidad por la alineación.