Tragedia en la carretera: Reportan al menos ocho fallecidos y más de 20 heridos tras volcadura de autobús

Al menos ocho personas fallecieron y otras 26 resultaron heridas tras un grave accidente de autobús. Las autoridades investigan las causas exactas que dieron origen a la tragedia en la carretera en Antalya.

Autobús volcó y dejó ocho fallecidos

De acuerdo a los primeros reportes, un autobús operado por la empresa Buzlu, que transportaba a 34 pasajeros, circulaba por la ruta Tekirdag- Antalya, cuando de pronto el conductor del vehículo perdió el control y terminó chocando contras las barreras de seguridad antes de precipitarse por un barranco de 15 metros de profundidad del distrito de Dosemealti.

Las primeras diligencias lanzan la hipótesis de que el chofer habría perdido el control del volante debido a la densa niebla y las condiciones resbaladizas de la carretera mientras se aproximaba a una intersección de varios niveles en la carretera de circunvalación norte en el barrio de Komurculer, en Turquía, el último domingo 1 de febrero, sin embargo, el caso sigue bajo investigación.

Hasta el lugar del accidente llegaron equipos de emergencias para atender a los pasajeros del bus que había salido durante la noche desde Tekirdag con destino a un centro turístico del Mediterráneo. Las autoridades revelaron que al menos ocho personas perdieron la vida por el siniestro y 26 resultaron heridas.

"Ocho de nuestros ciudadanos han perdido la vida y 26 han resultado heridos. Los heridos fueron trasladados a hospitales de la región", dijo el gobernador provincial, Hulusi Sahin, sin especificar si había ciudadanos extranjeros entre las víctimas.

Gobernador provincial, Hulusi Sahin, reportó 26 heridos y 8 muertos por accidente de autobús.

Investigan accidente en Antalya

El ministro de Justicia de Turquía, Yilmaz Tunc, reportó a medios locales como 'Today' que se ha iniciado una investigación judicial sobre el accidente. En ese marco, se asignó un fiscal adjunto y dos fiscales públicos para examinar el caso con mayor detenimiento.

Por su parte, el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, lamentó lo ocurrido y afirmó que el Gobierno evalúa endurecer los reglamentos de tránsito y promover un cambio en la llamada "cultura del tráfico", con el fin de reducir la alta cifra de muertes en las carreteras y evitar tragedias como la ocurrida en Antalya.

🇹🇷 Turquie : 8 personnes sont mortes et 26 ont été blessées lorsqu'un bus de passagers circulant entre Tekirdağ et Antalya s'est renversé dans un ravin, après une sortie de route.



Segundo accidente cerca de Antalya

Desafortunadamente, la tragedia en la carretera en el distrito de Dosemealti, al noroeste del centro urbano, no fue el único que se registró en el último fin de semana. Pues bien, según medios turcos, en la vecina provincia de Burdur ocurrió otro accidente de tránsito.

De acuerdo a los reportes, el siniestro ocurrió en la autopista Antalya-Isparta, cerca del túnel Kazak, donde un automóvil chocó con otro vehículo, dejando un saldo de siete personas fallecidas y otras cuatro heridas en una colisión separada que involucró a dos automóviles.

Colisión de dos autos en Budur, Turquía.

Es así como se reportó que dos accidentes de tráfico en el sur de Turquía, precisamente en carretera de Antalya, dejó un total de 16 fallecidos y 30 heridos. Las autoridades investigan ambos siniestros e insisten en que las lluvias que golpean al país podrían estar relacionadas.