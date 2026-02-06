RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Novedoso

Ejecutivo aprobó reglamento que permitirá pagar sueldos a millones de peruanos por billeteras digitales

A través del Ministerio de Economía, el Ejecutivo amplió las opciones para que los trabajadores del país puedan cobrar su sueldo y otros beneficios a través de estas opciones digitales.

Peruanos cobrarán sus sueldos a través de las billeteras digitales.
Peruanos cobrarán sus sueldos a través de las billeteras digitales. (Difusión)

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/02/2026

Desde hace algunos años, las billeteras digitales se han convertido en una herramienta fundamental en la vida de millones de peruanos. A diario, estos aplicativos son utilizados para el pago de servicios, de consumos o para transferencias de pequeñas cantidades de dinero a través de un teléfono móvil.

Sueldos podrán ser pagados por Yape y Plin

Ahora, estas plataformas digitales ampliarán su rango de operaciones luego que el Ejecutivo aprobara el reglamento de la Ley N.º 32413 para que los sueldos puedan de millones de peruanos puedan ser pagados mediante dicho servicio.

El Decreto Supremo ya fue publicado en el diario oficial El Peruano confirmando así la ampliación para el pago de haberes y otros beneficios laborables mediante Yape, Plin y otras billeteras digitales.

La propia ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, aseguró que esta ley permitirá que miles de ciudadanos dejen de depender del dinero en efectivo y de los peligros que este trae. Además, le medida los ayudará a acceder al sistema financiero con total facilidad.

"Esta es una medida concreta para facilitar la vida de las personas, ampliar sus opciones y reducir la dependencia del efectivo. Queremos que más trabajadores accedan al sistema financiero de forma simple, segura y sin barreras", indicó.

NP 20260206-2
Peruanos podrán cobrar su salario a través de las billeteras digitales.

A su vez, la titular del MEF dejó en claro que con utilización de este tipo de aplicativos para el pago de salarios un importante grupo de peruanos pasarán a formar parte del sistema económico nacional y los beneficios que este permite.

"Ampliar estas alternativas significa más competencia, más innovación y mejores condiciones para los usuarios. Es un paso importante para reducir el uso del efectivo y avanzar hacia una economía más moderna e inclusiva", agregó.

Predomina el pago en efectivo

A pesar de las diversas opciones digitales, actualmente el pago de remuneraciones en el país se realiza mayoritariamente en efectivo. Según se pudo conocer, el 73,3 % de las empresas aún paga de esta forma y el 33 % de los trabajadores recibe su sueldo en efectivo, lo que limita el acceso a servicios financieros y aumenta los costos y riesgos asociados al manejo de dinero físico.

En resumen, el Ejecutivo aprobó el reglamento de la ley que permitirá que las empresas puedan pagar los suelos de sus trabajadores a través de las billeteras digitales. Esta norma permitirá a millones de peruanos acceder al sistema financiero con mayor facilidad.

