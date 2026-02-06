Fiscalía investiga al rector de la Universidad Nacional de Música por presunto chantaje sexual

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Segunda Fiscalía Provincial Transitoria Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro abrió investigación contra el rector de la Universidad Nacional de Música, Wilder Braul, tras la denuncia de una trabajadora de 26 años que lo acusó por presunto chantaje sexual.

La víctima relató que el rector condicionaba la renovación de su contrato como secretaria en la Oficina de Secretaría General a favores sexuales. Según su testimonio, recogido por el portal El Foco, recibió presiones reiteradas y mensajes que generaron un ambiente de hostigamiento constante.

La joven afirmó que el rector utilizó su posición jerárquica para manipularla, aprovechando la vulnerabilidad que implica depender de contratos temporales en una institución pública.

La investigación

La fiscal adjunta provincial Brenda Arias Rodríguez dispuso diligencias urgentes: Declaración de la agraviada y del imputado, una evaluación psicológica y otros exámenes especializados, y una solicitud de documentos administrativos relacionados con la contratación de la denunciante. Estas medidas buscan esclarecer los hechos con rapidez y evitar dilaciones que suelen favorecer a la parte denunciada.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía especializada investiga a directivo de la Universidad Nacional de Música tras la denuncia de una trabajadora por el delito de acoso sexual. La mujer denunció ser víctima de chantaje sexual por parte del hoy investigado a cambio de continuar laborando en... pic.twitter.com/3vGAkD0HhT — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 6, 2026

El caso expone un patrón de abuso de poder en instituciones educativas, donde la estabilidad laboral se convierte en un mecanismo de presión para obtener favores sexuales. La intervención de la Fiscalía marca un precedente institucional: no se trata de un conflicto interno universitario, sino de un proceso penal que puede derivar en sanciones severas.

El testimonio de la víctima aporta un elemento humano y emocional que refuerza la gravedad del caso. No es solo una denuncia administrativa, sino una experiencia de vulneración que afecta la dignidad y seguridad de la extrabajadora. La coincidencia entre lo narrado y las diligencias fiscales fortalece la credibilidad de la acusación.

Diana, una joven de 26 años, denuncia que fue víctima de acoso y chantaje sexual por parte del rector de la Universidad Nacional de Música, Wilder Braul Gomero. Como no accedió al pedido de Braul, no le renovaron el contrato.



📌 Aquí el reportaje: https://t.co/R5sigf2ZZs pic.twitter.com/ABAPYaw2Tv — El Foco (@elfoco_pe) February 5, 2026

Impacto institucional

La denuncia contra el rector abre un capítulo delicado para la Universidad Nacional de Música, que la haría enfrentares a una crisis de credibilidad. El caso pone en evidencia la necesidad de mecanismos internos de protección y denuncia, así como de políticas claras contra el acoso en espacios académicos y laborales.

La investigación no solo busca determinar responsabilidades individuales, sino también evidenciar un problema estructural: el uso del poder jerárquico para vulnerar derechos fundamentales.

El Ministerio Público envía un mensaje claro: el acoso sexual en instituciones educativas no será tolerado. El desenlace de este proceso marcará un precedente sobre cómo el Estado enfrenta la violencia y el abuso en espacios que deberían ser seguros para trabajadores y estudiantes.