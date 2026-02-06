Capturan en Barranca a presuntos miembros de 'Los Pulpos' con ayuda del FBI: Son solicitados por Chile

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Tres presuntos integrantes de la organización criminal 'Los Pulpos' fueron detenidos en la ciudad de Barranca por haber cometido graves delitos en el territorio nacional y en Chile.

La Policía Nacional del Perú (PNP) dio a conocer que los detenidos contaban con notificación roja internacional de Interpol por delitos cometidos desde el 2024.

Detenidos en Barranca

La extensión de la organización criminal 'Los Pulpos' cala en el territorio peruano e internacional. Tres presuntos miembros de la red criminal fueron capturados en Barranca, mas se encuentran solicitados por la justicia chilena por graves crímenes.

Entre los delitos cometidos en Chile se encuentran sicariato, homicidio calificado, secuestro y extorsión que habrían sido cometidos desde el 2024 en distintas zonas del país como La Recoleta, Independencia y Maipú, según el registro policial.

Los detenidos fueron identificados como Eduardo Jean Pierre Ruiz Amaya (28), alias "Chuy", su pareja Valerie Antonella Hurtado Guerra (25), y Andy Junior Guerra Chávez (29), alias "Trujillano".

Todos fueron intervenidos en la ciudad de Barranca tras un operativo en conjunto encabezado por la Policía Nacional, apoyo del Ministerio del Interior, el FBI de Estados Unidos y la Policía chilena.

El teniente general PNP Manuel Lozada, director de la DIRNIC, informó que los detenidos contaban con notificación roja de Interpol, orden disponía su localización y captura a nivel mundial.

La captura se dio gracias a la coordinaciones de trabajo entre las autoridades peruanas y chilenas que dieron con estas detenciones.

Estructura de red criminal

Los tres presuntos miembros detenidos tendrían roles establecidos. En el caso de Valerie Antonella esta sería la encargada de proporcionar sus cuentas bancarias donde llegaba dinero de procedencia ilícita de delitos como extorsión, entre otros. Tendría 100 mil dólares, según su registro bancario.

El teniente general precisó que la detenida contaba con nueve ingresos en el movimiento migratorio. Tanto ella como su pareja, alias Chuy, están involucrados en el asesinato y descuartizamiento de una persona en Chile.

En el caso de la pareja, Ruiz Amaya 'Chuy', cuenta con antecedentes por robo agravado, tráfico ilícito de drogas, delitos cometidos en Perú.

El tercer detenido, alias 'Trujillano' cuenta con antecedentes de homicidio calificado, robo con arma de fuego y extorsión, todos cometidos en Chile. Los tres detenidos registran pocos ingresos a Chile, mas se presume que los no registrados serían de manera ilegal.

La extensión de 'Los Pulpos' llegó hacia Chile en donde tres de sus presuntos miembros cometieron graves crimines. Estos sujetos fueron detenidos en Barranca, Perú, y serían puestos a disposición de las autoridades chilenas.