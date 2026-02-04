¡Revisa tu despensa! Retiran conocida marca de atún del mercado por un posible riesgo de botulismo

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Varias presentaciones de una marca conocida de atún en lata fueron retiradas del mercado tras detectarse un defecto en las tapas "abre fácil". La FDA recomienda no consumirlas por posible riesgo de botulismo. ¿De qué producto se trata?

Reportan latas de atún contaminadas

Un producto que es muy usado en varias recetas de comida se encuentra en la mira de las autoridades. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) emitió una alerta amarilla por latas de atún de una conocida marca, que según revelaron habría sido contaminada con Clostridium botulinum, la bacteria que provoca botulismo, una intoxicación alimentaria potencialmente mortal.

De acuerdo a la FDA, se ordenó el retiro de varios lotes de la marca de atún Genova Yellowfin Tuna en Aceite de Oliva y Genova Yellowfin Tuna en Aceite de Oliva Extra Virgen con Sal Marina, con fechas de consumo preferente en enero de 2028.

Además, informaron que la empresa Tri-Union Seafoods confirmó que un distribuidor externo liberó "por error" estos productos en distintas cadenas minoristas, lo que representa un riesgo potencial para los consumidores que priorizan este ingrediente para incluirlas en su dieta diaria.

"Los consumidores no deben utilizar el producto aunque no parezca ni huela a podrido", advirtió la FDA. A lo que añadieron que "los consumidores que se sientan mal deben acudir inmediatamente al médico".

Varias presentaciones de atún Genova en aceite de oliva fueron retiradas del mercado.

¿A qué tiendas fueron distribuidas "por error"?

La FDA también reiteró que el retiro de esa conocida marca de atún en EE.UU. se da tras la notificación del proveedor de que la tapa de la lata con abre fácil presentaba un defecto de fabricación que podría comprometer la integridad del sello del producto (especialmente con el tiempo), provocando fugas o, peor aún, contaminación con Clostridium botulinum.

Los productos bajo alerta son el Atún Aleta Amarilla Genova en aceite de oliva (UPC 4800073265) con vencimiento en enero de 2028, y la versión en aceite de oliva virgen extra con sal marina (UPC 4800013275), identificada con los códigos S88N D1M y caducidad similar. Estos fueron enviados por error a estas tiendas:

Meijer : Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Wisconsin.

: Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Wisconsin. Giant Foods : Maryland y Virginia.

: Maryland y Virginia. Safeway, Albertsons, Vons y Pavilions: California.

¿Cómo identificar una lata posiblemente infectada?

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) el botulismo alimentario requiere tratamiento de emergencia y puede ser letal si no se atiende de inmediato. Por lo cual, se recuerda que antes de consumir una lata de atún de la marca Genova se debe revisar la siguiente información en la parte inferior de la lata o en su etiqueta de consumo:

Atún aleta amarilla de Génova en aceite de oliva, 5.0 oz, paquete de 4: Código S84N D2L/S84N D3L on fecha de consumir preferente de 21/01/2028 o 24/01/2028.

Atún Aleta Amarilla de Génova en Aceite de Oliva Virgen Extra con Sal Marina 5.0 oz: Código S88N D1M con fecha de consumo preferentes antes del 17/01/2028.

Es así como la FDA reveló que se ordeno el retiro de la conocida marca de atún Genova debido a un defecto de fabricación que podría comprometer el sellado de las latas, aumentando el riesgo de proliferación de bacterias dañinas en su interior.