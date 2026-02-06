RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Polémica por contrataciones

Ministro de la Producción niega irregularidades en contratos a allegadas del presidente José Jerí

César Quispe aseguró que las contrataciones de jóvenes vinculadas al mandatario fueron de confianza y con procedimientos cumplidos. La defensa se da en medio de renuncias e investigaciones de la Contraloría y la Fiscalía.

Quispe afirma que el procedimiento de contrataciones estuvo exento de irregulari (Composición Exitosa)

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 06/02/2026

El ministro de la Producción, César Quispe Luján, defendió al presidente José Jerí frente a la polémica por las contrataciones de jóvenes allegadas que visitaron Palacio de Gobierno y luego obtuvieron órdenes de servicio en el Estado.

En diálogo con Exitosa, aseguró que "no hay ninguna irregularidad" y que se trata de personal de confianza, resaltando además la importancia de la participación de mujeres en la administración pública.

La defensa oficial

Quispe explicó que los procesos incluyen entrevistas y evaluación de perfiles, y que finalmente se concreta la contratación con la documentación correspondiente.

"Las personas que nosotros contratamos son personal de confianza; eso no quiere decir que no vaya a cumplir con los requisitos y la idoneidad", señaló.

Asimismo, añadió que Palacio ya emitió un comunicado reafirmando que se siguieron los procedimientos. Sobre la renuncia de dos de las trabajadoras, expresó solidaridad y dijo que todos tienen derecho a la presunción de inocencia y al trabajo, intentando trasladar la discusión hacia un tema de discriminación de género.

"Yo creo que las mujeres son tan capaces como el hombre en cumplir labores en diferentes puestos", afirmó.

Dos allegadas renunciaron

La defensa del ministro se da en medio de un escenario complejo: dos jóvenes renunciaron a sus cargos tras la presión mediática y la exposición pública de sus vínculos con Palacio. Una de ellas, Guadalupe Vela, denunció haber sido objeto de insinuaciones de carácter personal y sexual que afectaron su reputación. La otra, Cristina Beraún, también dejó su puesto.

Paralelamente, la Contraloría General de la República solicitó información detallada sobre los contratos y pagos realizados a varias visitantes de Palacio, mientras la Fiscalía abrió una investigación preliminar por la contratación de cinco allegadas al presidente.

El discurso del ministro busca cerrar filas en defensa del mandatario, alineándose con otros miembros del gabinete. Sin embargo, la polémica no se centra en el género de las contratadas, sino en la coincidencia entre reuniones privadas y la obtención inmediata de puestos en el Estado, lo que alimenta la percepción de favoritismo.

La intervención de César Quispe Luján refleja la estrategia del Ejecutivo de blindar al presidente José Jerí frente a cuestionamientos que ya están bajo investigación de la Contraloría y la Fiscalía. Aunque el ministro insiste en que no hubo irregularidades, el caso expone la necesidad de mayor transparencia en la contratación pública y el uso de la confianza política como criterio de acceso a cargos estatales.

