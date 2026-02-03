Gino Assereto rompe su silencio tras ser vinculado con Valentino Palacios: "Bonito momento"

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gino Assereto decidió romper su silencio en redes sociales tras los comentarios de su hermano Jota Benz en Esto es Guerra, que lo vincularon con Valentino Palacios y desataron toda la polémica, haciendo que muchos ya crean que están en una relación.

¿Valentino Palacios y Gino Assereto?

Todo ocurrió durante una reciente edición de Esto es Guerra, cuando Valentino Palacios fue blanco de bromas por parte de sus propios compañeros de competencia.

En medio de la broma, Patricio Parodi no dudó en fastidiarlo y aseguró que la abuela del tiktoker había contado que él estaba "enamorado".

Sin embargo, la broma tomó otro rumbo cuando el popular 'Pato' insinuó que el supuesto interés sentimental de Valentino Palacios no era cualquier persona, sino un integrante histórico del programa.

"El otro día estaba contando 'Candela' (abuela del tiktoker) que estaba enamorado. Seguro su novio le ha dicho 'no enseñes tu cuerpito'. Son celos, no sé. Tú estás enamorado de un histórico de acá, tú me has contado", dijo Patricio Parodi frente a cámaras.

La situación generó una ola de risas en el set, pero también dejó completamente expuesto a Valentino Palacios, quien no pudo ocultar su incomodidad. Visiblemente sonrojado, el tiktoker reaccionó de inmediato y pidió que se deje de hablar del tema: "Dios mío, qué vergüenza, ya hay que jugar".

Cuando parecía que el incómodo momento ya había quedado atrás, fue Jota Benz quien terminó por avivar el rumor en vivo. El hermano de Gino Assereto se dirigió directamente a Valentino Palacios y, entre bromas, le dijo: "Vamos cuñis".

Ese simple comentario bastó para que en redes sociales se dispare la especulación sobre un supuesto vínculo entre Valentino Palacios y Gino Assereto, ya que el propio Jota fue quien terminó relacionando al tiktoker con su hermano.

Gino Assereto rompe su silencio

Tras toda la exposición en televisión, Gino Assereto decidió pronunciarse, aunque sin referirse directamente a los rumores ni a Valentino Palacios.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el exchico reality compartió un video donde se le ve entrenando en el gimnasio, acompañado del mensaje: "Empezamos el día haciendo un poco de fullbody. Bonito momento para todos".

Aunque no mencionó el tema ni respondió a las bromas que surgieron en Esto es Guerra, su publicación se convirtió en su primera reacción pública luego de haber sido vinculado con el popular tiktoker.

Así, lo que empezó como una broma en Esto es Guerra desató todo un rumor sobre Valentino Palacios y Gino Assereto. Aunque el exchico reality no habló del tema, su publicación en Instagram fue su primera reacción tras ser vinculado con el tiktoker.