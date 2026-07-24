Caja Huancayo transfiere S/ 23.1 millones en utilidades a la Municipalidad de Huancayo para financiar obras públicas

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Caja huancayo

Caja Huancayo efectuó la transferencia de S/ 23,138,029.10 a la Municipalidad Provincial de Huancayo, correspondiente a la distribución de utilidades del ejercicio 2025, consolidando su aporte al desarrollo local a través de recursos que serán destinados a la ejecución de obras y proyectos de inversión pública.

La entrega se realizó durante un acto público encabezado por el presidente del Directorio de Caja Huancayo, Felipe Atoche Castillo, acompañado por la Gerencia Mancomunada, quienes hicieron entrega simbólica del cheque a los regidores de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Asimismo, participaron los representantes de las zonas donde se ejecutarán las obras priorizadas por la comuna provincial, conforme al expediente presentado para hacer efectiva la transferencia.

Utilidades que benefician a la ciudad

La distribución de utilidades se realiza en cumplimiento de la normativa que regula a las cajas municipales de ahorro y crédito y refleja cómo el desempeño financiero de estas entidades se convierte en inversión para las ciudades donde nacieron y se desarrollan.

Los más de S/ 23.1 millones transferidos permitirán financiar proyectos de infraestructura, mejoramiento de servicios municipales y otras intervenciones orientadas a fortalecer el desarrollo urbano y elevar la calidad de vida de la población huancaína.

La transferencia también evidencia la solidez financiera de Caja Huancayo y su crecimiento sostenido en un entorno desafiante para el sistema financiero, resultados que hoy se traducen en mayores recursos para el gobierno local.

Con esta entrega, Caja Huancayo reafirma su compromiso con el desarrollo de Huancayo y fortalece el modelo de las cajas municipales como instituciones financieras que, además de impulsar la inclusión financiera, generan un impacto económico y social directo en las comunidades mediante la transferencia de utilidades a sus municipalidades accionistas.