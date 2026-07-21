¡Polémica! Messi dejó de seguir en Instagram al presidente de la FIFA tras la derrota de Argentina

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi vuelve a estar en el centro de la atención mundial luego de una inesperada decisión en redes sociales. Tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, diversos reportes digitales aseguran que el capitán argentino dejó de seguir en Instagram a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

La distancia entre Messi e Infantino

Según la información difundida por canales especializados en fútbol, Messi habría tomado esta decisión después de que finalizara el encuentro y tras el polémico momento protagonizado durante la transmisión en vivo, donde el delantero argentino habría evitado un acercamiento con el dirigente deportivo durante la ceremonia.

Al revisar la lista de cuentas seguidas por el futbolista en Instagram, el perfil de Infantino ya no aparece entre sus contactos, situación que generó especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambos. Hasta antes de este episodio, la relación entre el jugador y el presidente de la FIFA había sido mostrada públicamente con cercanía en distintos eventos internacionales.

Messi dejó de seguir a Infantino en Instagram

La situación ocurre luego de que en los últimos días surgieran rumores sobre una supuesta preferencia de Infantino hacia Messi y la selección argentina. Incluso, algunos sectores cuestionaron posibles favoritismos hacia el equipo sudamericano durante el torneo, aunque dichas versiones no fueron confirmadas oficialmente por la FIFA.

Hasta el momento, ni Lionel Messi ni Gianni Infantino se han pronunciado sobre la supuesta ruptura de su vínculo en redes sociales. Además, el astro argentino no regresó junto al resto de la delegación argentina tras la final del Mundial 2026, aumentando las especulaciones sobre su actualidad.

El desaire de Messi a Infantino

La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 sigue dejando imágenes que dan mucho de qué hablar. Más allá del resultado, un momento protagonizado por Lionel Messi con Gianni Infantino durante la ceremonia de premiación se convirtió rápidamente en tendencia.

Todo ocurrió cuando los jugadores argentinos subieron al estrado para recibir las medallas de plata tras caer ante la selección española. En medio del protocolo, Gianni Infantino intentó intercambiar unas palabras con Lionel Messi y le extendió la mano. Sin embargo, el capitán argentino solo respondió con un breve apretón, sin detenerse ni dirigirle la mirada al presidente de la FIFA.

La escena fue captada por las cámaras y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales. En las imágenes se observa a Messi con el semblante serio, visiblemente afectado por la derrota y sin intención de participar en alguna conversación durante el recorrido de premiación.

Es así que, Lionel Messi y Gianni Infantino quedaron envueltos en una nueva polémica tras la final del Mundial 2026. La supuesta decisión del argentino de dejar de seguir al presidente de la FIFA generó rumores sobre una posible tensión entre ambos, aunque ninguno se ha pronunciado oficialmente sobre el hecho que rápidamente se volvió viral en redes sociales.