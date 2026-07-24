Pedro Castillo: Ministro de Justicia confirma rechazo al indulto y la gracia presidencial a favor del exmandatario

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra detalló esta mañana que no otorgará el pedido de indulto para el expresidente Pedro Castillo, al declararlo improcedente.

No habrá indulto para Pedro Castillo, según ministro de Justicia

El ministro de Justicia informó que la Comisión de Gracias Presidenciales concluyó la evaluación de todas las solicitudes relacionadas con un indulto al expresidente Pedro Castillo y confirmó que no se otorgará ningún beneficio.

"La sesión de la comisión de gracias presidenciales ya concluyó, se ha revisado el caso que quedaba pendiente. Fueron 17 solicitudes que se ha presentado a lo largo de este tiempo (...) al ser declarado improcedente, el documento se notifica, en este caso al interno y ahí culmina el proceso. La sesión ha sido hoy en la mañana, ya culminó y ha sido informado por parte del presidente de la Comisión los resultados", expresó Luis Jiménez.

Según detalló, durante el proceso se presentaron 17 solicitudes. De ese total, 14 fueron presentadas por terceros y no fueron admitidas. En tanto, otras dos fueron declaradas improcedentes debido a que no se subsanaron las observaciones dentro del plazo establecido.

#Comunicado 📄 | Sobre la solicitud de gracia común presentada por el interno José Pedro Castillo Terrones, el MINJUSDH informa lo siguiente: pic.twitter.com/WCzMKhoA7z — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) July 24, 2026

Respecto a la última solicitud que permanecía pendiente, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señaló que fue evaluada en la sesión realizada este viernes y también fue declarada improcedente.

"La que estaba pendiente es la que se ha evaluado el día de hoy y que ha sido declarada improcedente, por lo tanto, el Ministerio de Justicia ya se ha pronunciado sobre el fondo, no hay más que hablar sobre el tema, no hay ninguna gracia ningún indulto y continuamos trabajando como siempre en las tareas para acercar la justicia a todos los peruanos", afirmó el ministro.

José Balcázar mencionó que esperaba decisión del Ministerio de Justicia

Hace unos días, al ser consultado sobre el tema, el presidente de la República, José Balcázar mencionó que, esperaba la respuesta del Ministerio de Justicia.

"Todavía no se ha tomado ninguna decisión. Todo se ha interrumpido por la situación en Junín. Estamos dedicados exclusivamente a atender esta emergencia y, créame, hay prioridades que debemos afrontar", afirmó el presidente el pasado 20 de julio.

Finalmente, con el pronunciamiento del ministro de Justicia, Luis Jiménez, quedó concluido el proceso de evaluación de las solicitudes de indulto a favor de Pedro Castillo. Para ello, el representante precisó que, tras revisar las 17 solicitudes presentadas durante el actual Gobierno, todas fueron rechazadas o declaradas improcedentes, descartando así cualquier posibilidad de conceder este beneficio al exmandatario.