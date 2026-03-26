Caja Huancayo y la Cooperación Alemana se unen por las finanzas sostenibles en el país

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Caja huancayo

En una apuesta por incorporar criterios ambientales y de género en la oferta de productos financieros, Caja Huancayo y la ooperación alemana al desarrollo, implementada por la GIZ, se reunieron el 20 de marzo para reafirmar su compromiso de trabajo conjunto en este ámbito. Con ello, Caja Huancayo fortalece su posicionamiento en las finanzas sostenibles.

El memorando de entendimiento entre Caja Huancayo y la cooperación alemana, a través de los proyectos "Salvando a los Cinco Azules", "Acción regional para mejorar la protección de los insectos polinizadores y los servicios de polinización en América Latina y el Caribe" (Poli-LAC), "Puna Resiliente" y "Agricultura Sostenible para Sistemas Forestales" (SAFE), fue suscrito en noviembre de 2025.

Innovación en productos financieros

Este espacio permitió avanzar hacia una articulación técnica y reafirmar los compromisos conjuntos. El acuerdo busca impulsar el diseño y adaptación de productos financieros sostenibles, la actualización de políticas institucionales, así como el fortalecimiento de capacidades internas, con el acompañamiento técnico especializado de la GIZ.

Esta alianza se enmarca en un contexto en el que las entidades microfinancieras comienzan a integrar variables climáticas y de sostenibilidad en su modelo de negocio, no solo como un compromiso ambiental, sino como una oportunidad para diversificar riesgos y generar valor a largo plazo.

El acuerdo define ciertos objetivos clave como la conservación de la megafauna marina migratoria en el Pacífico Sudeste, así como de los insectos polinizadores y sus servicios ecosistémicos, el fortalecimiento de la resiliencia climática de comunidades campesinas altoandinas y la promoción de prácticas sostenibles en la producción de café y cacao en la selva central.

Enfoque de género

El acuerdo incluye también el fortalecimiento de capacidades institucionales en gestión del riesgo climático, prácticas sostenibles y criterios de financiamiento verde, a través de la incorporación transversal del enfoque de género en el desarrollo de productos y servicios financieros que ofrece la entidad.

Con esta forma de cooperación, Caja Huancayo avanza en la incorporación de estándares internacionales de sostenibilidad en su operación, en línea con las crecientes exigencias del mercado financiero y los desafíos del cambio climático en el país.