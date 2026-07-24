Martha Chávez jura como senadora: "Por la memoria de Alberto Fujimori, el mejor presidente del Perú, SÍ juro"

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El viernes 24 de julio se realizó la ceremonia de juramentación de los Senadores y Diputados del nuevo Congreso bicameral para el periodo 2026-2031. La fecha fue establecida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso, reunida en la sede del Parlamento bajo la presidencia del senador electo Miguel Torres Morales.

Martha Chávez juramentó como senadora de Fuerza Popular para el periodo 2026-2031 durante la instalación del Congreso bicameral. En su juramentación, indicó que asume el cargo en memoria de sus padres y de Alberto Fujimori, a quien calificó como "el mejor presidente del Perú".

"Por la memoria de mis padres que me inculcaron sus valores. Por la memoria del ingeniero Alberto Fujimori, el mejor presidente en la historia del Perú, sí juro", afirmó.

De esta manera, la abogada con amplia experiencia política y expresidenta del Congreso de la República en 1995-1996, asume el cargo a sus 73 años.

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