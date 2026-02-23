Caja Huancayo ingresa al ranking Great Place To Work como una de las mejores empresas para trabajar en el Perú

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Caja huancayo

Caja Huancayo fue reconocida por Great Place to Work (GPTW) como una de las mejores organizaciones para trabajar en el país, consolidando su posición como referente en el sistema financiero peruano gracias a una cultura cercana, sustentada en la excelencia, la integridad y la innovación. Esta cultura fortalece el orgullo de pertenecer a la gran familia de Caja Huancayo y refleja su compromiso con las personas, la sociedad y el país, así como con sus clientes, con quienes construye relaciones sólidas y de largo plazo.

Ingreso al Top 20

Este año hemos ingresado al ranking del Top 20 en la categoría de empresas con más de 1,000 colaboradores, ocupando el puesto #19. Este reconocimiento se otorga a instituciones que promueven entornos laborales basados en la confianza, el respeto, la equidad y el orgullo de pertenencia. En ese marco, Caja Huancayo ha consolidado un modelo de gestión que tiene como pilar la promoción de un entorno inclusivo y participativo, impulsando el bienestar integral de su gente y validando las buenas prácticas de gestión humaena que reflejan el alto nivel de satisfacción y compromiso de sus colaboradores en todo el país.

Liderazgo y gestión del talento humano

Este modelo se consolidó gracias a la gestión y compromiso de todos nuestros líderes, quienes desempeñaron un papel fundamental en la implementación de las estrategias diseñadas por el equipo de Gestión de Talento Humano. Dichas acciones promovieron la excelencia organizacional, el desarrollo profesional de nuestros colaboradores y fortalecieron el orgullo de pertenecer a la gran familia de Caja Huancayo.

La institución impulsa beneficios que elevan la calidad de vida de sus colaboradores, con programas de bienestar y reconocimiento, además de ofrecer una línea de carrera clara que fomenta el crecimiento profesional. Estas iniciativas consolidan un entorno laboral motivador y fortalecen el compromiso de su gente con el propósito institucional.

Con esta distinción, Caja Huancayo reafirma su compromiso con el capital humano como eje fundamental de sostenibilidad y competitividad. La institución continuará fortaleciendo su modelo de gestión y su propósito de impulsar el progreso de los micro y pequeños empresarios del país, mejorando la calidad de vida de miles de familias peruanas.