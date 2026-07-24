Querida locutora radial peruana pierde la vida: Colegas y amigos expresaron sus condolencias y mensajes de despedida

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gran pesar en el gremio periodístico peruano ha causado el sensible fallecimiento de una querida locutora radial con amplía y destacada trayectoria. La noticia fue difundida por diversas instituciones generando gran consternación por lo que colegas así como amigos han expresado sus condolencias y mensajes de despedida.

Luto en el periodismo peruano: Murió reconocida locutora radial

El periodismo nacional se encuentra de luto luego de que perdiera a una de sus figuras más destacadas en la locución radial como lo fue en vida Katherine Schaeffer. Su inesperada muerte fue reportada por su hijo Eduardo y fue replicada por el Círculo de Locutores del Perú a través de sus redes sociales oficiales.

La institución formada por colegas de prensa realizó una publicación en el que expresa "su más profundo pesar" por la partida de la profesional precisando que su deceso ocurrió el último martes, 21 de julio.

"Su partida enluta al gremio de la locución peruana, que hoy despide con respeto y gratitud a una profesional cuya voz y trayectoria dejaron huella entre colegas, oyentes y amigos", se lee en sentido texto que compartió la entidad.

Además, expresaron sus "más sinceras condolencias" a familiares, seres queridos y a todas aquellas personas que tuvieron el privilegio de formar parte de su camino tanto personal como académico.

"Que Dios la reciba en su gloria y conceda a su familia la fortaleza y el consuelo necesarios para afrontar estos momentos de profundo dolor. Descansa en paz, Katherine. Tu voz permanecerá por siempre en nuestra memoria", finaliza el mensaje,

Hay que mencionar que, también se informó que los restos de la comunicadora iban a ser velados en la la Basílica y Convento de San Francisco de Lima, localizada en el Centro de Lima, desde las 9:00 a.m. Según un video del Círculo de Locutores del Perú, allí se reunieron familiares y amigos.

Una respetada trayectoria más allá de la locución

Katherine Schaeffer se convirtió en una de las más emblemáticas locutoras de la recordada Radio A (La Radio del Amor) emisora que en los años 80, 90 e inicios del 2000 lideró la sintonía de baladas en español.

Se caracterizó por su cálida, pausada y elegante voz que conectó profundamente con millones de oyentes en todo el país. Su profesionalismo la llevó a ser la voz oficial de importantes marcas, videos corporativos y comerciales de televisión en el Perú.

Además, destacó también como maestra de ceremonias para eventos corporativos de gran envergadura y redes de mercadeo, donde su carisma y presencia escénica eran altamente cotizados.

Es así como, el periodismo se encuentra de luto por el reciente fallecimiento de la locutora radial Katherine Schaeffer dejando un profundo pesar en sus seres queridos y colegas. Hay que resaltar que, las causas de su muerte no han sido especificadas