¿España borró a Donald Trump de la foto de la premiación del Mundial? La imagen que desató la polémica

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En la euforia por conquistar el Mundial 2026 tras vencer a Argentina en la final, la selección de España protagonizó una nueva controversia fuera de la cancha. Esta vez no fue por el resultado deportivo, sino por una fotografía compartida en redes sociales que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

Todo comenzó cuando usuarios compararon la imagen tomada durante la premiación con la publicada posteriormente en las cuentas oficiales de la selección española. En la fotografía original, Donald Trump aparece junto a los jugadores mientras levantan la Copa del Mundo, luego de permanecer en el escenario durante la ceremonia de entrega del trofeo.

Sin embargo, en la versión difundida por la federación, el mandatario estadounidense ya no aparece, lo que dio pie a miles de comentarios sobre un posible retoque fotográfico.

¿Qué muestran las dos fotografías?

Las imágenes que circulan en redes evidencian una diferencia clara. En la toma captada por las agencias internacionales y las transmisiones oficiales, Trump permanece en uno de los extremos del grupo mientras los futbolistas celebran el título.

No obstante, la fotografía difundida posteriormente por la selección española muestra exactamente el mismo momento, pero sin la presencia del presidente estadounidense. La comparación fue compartida por usuarios de X, Instagram y Facebook, donde rápidamente se viralizó y generó todo tipo de reacciones.

Captura Instagram

Aunque la publicación ha alimentado la polémica, la Real Federación Española de Fútbol no ha emitido un pronunciamiento oficial para confirmar si la imagen fue editada o si corresponde a otra toma realizada durante la celebración.

¿Por qué la imagen causó tanto revuelo?

La controversia se suma al debate que ya había generado la presencia de Donald Trump en la ceremonia de premiación. Diversos medios internacionales señalaron que el mandatario permaneció en el escenario durante el levantamiento del trofeo, cuando lo habitual es que las autoridades abandonen el podio para dejar el protagonismo a los campeones.

La posible eliminación de Trump de la fotografía fue interpretada por algunos usuarios como una decisión simbólica para destacar únicamente a los futbolistas españoles, mientras que otros consideran que simplemente se utilizó una imagen distinta de la celebración.

La comparación entre ambas fotografías convirtió un momento histórico para España en una nueva conversación viral. Mientras miles de usuarios debaten si existió o no una edición digital, la imagen continúa circulando en redes como uno de los episodios más comentados tras la final del Mundial 2026.